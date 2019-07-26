В Баку (Азербайджан) стартовал ежегодный международный музыкальный фестиваль "Жара", проводит который российская сторона. А конкретнее организаторами мероприятия являются российские певцы: Эмин Агаларов (Emin) и Григорий Лепс, а также создатель "Русского радио" Сергей Кожевников.

Многих популярных украинских артистов пригласили сюда в качестве звездных гостей и они приехали. Наши знаменитости не только прошлись по красной дорожке, но и некоторые из них уже выступили на сцене.

Интересно, что помимо телевизора, прямую трансляцию концертов можно посмотреть в группе фестиваля в социальной сети "ВКонтакте".

Так, среди артистов оказалась 32-летняя Настя Каменских (NK), которая недавно вышла замуж за своего продюсера Алексея Потапенко (Потап). Для мероприятия она выбрала яркое розовое платье со звериным принтом, а на концерте выступила в своем привычном откровенном костюме.

Настя Каменских, фото: zhara.az

В один день с Настей выступал ее супруг вместе со своим проектом MOZGI. Они появились на ковровой дорожке к белых костюмах, напоминающих спецодежду ЧАЭС.

Потап (слева) и группа MOZGI, фото: facebook.com

37-летняя Вера Брежнева, которая весной этого года заявила, что никогда не была украинской артисткой и она не понимает, почему ее называют именно "украинской" певицей - выступала в очень странном наряде. Вера, которая является в шоу-бизнесе одной из фэшн-икон, выбрала полупрозрачный комбинезон синего цвета и он неудачно на ней сидел. А вот белый костюм с топом, в котором она появилась на красной дорожке - выше всех похвал и отлично подчеркивает фигуру.

Вера Брежнева, фото: zhara.az

36-летняя Светлана Лобода, коллега Брежневой по группе "ВИА Гра", тоже будет на фестивале, но она еще не выступала, потому что заявлена в программе на 28-е июля.

Лобода споет в воскресенье, 28 июля

Приехала на "Жару" и 40-летняя Ани Лорак, которая уже давно переехала из Киева в Москву. На красной дорожке певица появилась в потрясающем белом платье, в котором напоминала принцессу из мультиков.

Ани Лорак, фото: instagram.com

Был в числе приглашенных на мероприятие и украинский секс-символ 29-летний Макс Барских. К слову, недавно артист сделал заявление о том, что прекращает музыкальную карьеру, но перед этим он отправится в последний гастрольный тур. По словам Барских, пение мешает личной жизни.

Макс Барских, фото: instagram.com

А еще среди выступающих в Баку оказался 33-летний певец Monatik. Напомним, что 1 июня он собрал полный НСК "Олимпийский" в Киеве, куда пришел президент Владимир Зеленский вместе со своей супругой Еленой.

Monatik на сцене фестиваля "Жара", фото: instagram.com

Как писала уже "Страна", Оксана Марченко и Виктор Медведчук поехали на кинофестиваль в Италию, где показали фильм, в котором они снялись.