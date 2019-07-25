Как публично сдавал кровь тогда еще президент Петр Порошенко - наблюдала вся страна. Ведь тогда он это делал в рамках своей предвыборной кампании, которую проиграл. А на днях можно было понаблюдать, как переливают кровь его жены 57-летней Марины Порошенко. Фотографии с мероприятия появились уже в социальных сетях, и, на самом деле, это зрелище не для мнительных.

Кстати, если Петру брали кровь в медпункте на НСК "Олимпийский", то манипуляции с Мариной проводили прямо в Довженко-Центре (крупнейший киноархив Украины).

Марина Порошенко сдает кровь, фото: facebook.com

Происходило все это в рамках "Красного бранча" (Red Branch), где организаторы предлагали жителям Киева сдать кровь для нуждающихся. За это можно было получить почетный статус донора и изысканный подарок от ювелирного бренда Guzema Jewelry, изделия которого часто можно увидеть на первой леди Елене Зеленской. Всего сдали кровь около 100 человек.

Марина Порошенко поделилась своей кровью, фото: facebook.com

Там же можно было помочь финансово проекту "Я, Нина" для съемок одноименного фильма. Это лента, основанная на реальных событиях из жизни украинской телеведущей Янины Соколовой, победившей рак. Она и сыграет главную роль в фильме.

Марина Порошенко, фото: facebook.com

Благотворительный фонд Порошенко пожертвовал 1 000 000 гривен на это кино. Вместе с Мариной были дочки-двойняшки Саша и Женя, которые приехали в Украину на каникулы. Осенью им нужно возвращаться в Лондон (Великобритания), где девушки получают высшее образование.

За обучение дочек в Англии бывший президент платит порядка 1,5 млн гривен в год.

Марина Порошенко с дочками Сашей и Женей принесли футболку и часы на аукцион, фото: facebook.com

Стать частью благотворительного проекта можно было, приобретя уникальные лоты. Один из которых принесла Марина Порошенко. Это часы ее мужа с гербом Украины и футболка "Додай драйву". Также там выставлялась легендарная красная рубашка Святослава Вакарчука, лидера партии "Голос".

Рубашка Вакарчука, которую выставляли на аукцион, фото: facebook.com

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