39-летний Александр Грановский, соратник экс-президента Петра Порошенко, которого называли "смотрящим за судами" не стал народным депутатом. Он не набрал нужное количество голосов для избрания в Верховную Раду по 169 округу в Харькове. С результатом более 48% голосов там победил Александр Куницкий от "Слуги народа".

Однако, несмотря на поражение, Гран (так называют экс-нардепа в тусовке) закатил вечеринку, подробности которой стали известны "Стране".

Конечно же, он собирался отмечать победу, но, после поражения решил ничего не отменять и позвал гостей. По нашей информации, для мероприятия Александр еще до выборов выбрал ресторан FAMILIA в Харькове (напротив Центра культуры Киевского района).

Ресторан Familia, фото: familia.restaurant

Заведение состоит из зала и летней площадки. Готовят здесь французскую кухню с упором на морепродукты. Блюда в меню замысловатые и весьма недешевые, к примеру, теплый марсельский салат из жареных креветок, кальмаров, мидий и гребешка, с оливками и сыром Буко стоит 355 грн, оливковая камбала с черным ризотто и жемчужным луком в бальзамической карамели - 489 грн, филе ягненка с кремовым кускусом обойдется в 361 гривну.

Также тут подают модное блюдо фондю (смесь различных сыров с добавлением чеснока и мускатного ореха). Готовится на открытом огне в специальной жаропрочной посуде. Стоит в харьковском ресторане классический фондю 400 гривен, а за добавки к нему нужно доплачивать.

Как рассказал "Стране" один из гостей, развлекала публику группа KAZKA. Конечно же, не обошлось без их хита "Поплакала".

Группа KAZKA, фото: facebook.com

Коллектив состоит из вокалистки Александры Зарицкой, гитариста Никиты Будаша и музыканта Дмитрия Мазуряка. Отметим, что пригласить коллектив на 40-минутный корпоратив стоит не менее $10000, а в новогоднюю ночь цена на их выступление доходит до $12 000.

Интересно, что сама певица 26-летняя Саша Зарицкая на выборах поддерживала Грановского, вернее, топила против Куницкого. Во время предвыборной кампании, вокалистка группы КАZKA обратилась к президенту Зеленскому с просьбой разобраться в ситуации с гражданством Александра Куницкого.

Александра Зарицкая, фото: facebook.com

"Уважаемый Владимир Александрович! Господин президент! Я сейчас обращаюсь к вам как представитель молодежи и как харьковчанка. Я ваш избиратель. Очень вас прошу разобраться с ситуацией по Куницкому Александру. Он имеет другое гражданство и об этом знает вся страна. Он не имеет права представлять вашу партию. Это неправильно и это незаконно", - заявила лидер группы КАZKA.

Отметим, что у Куницкого есть паспорт гражданина Израиля. Видеообращение к президенту Украины девушка опубликовала на своей странице в Instagram, однако, вскоре оно исчезло - Зарицкая почему-то удалила ролик.

Что же касается Грановского, то ходят слухи, что в связи с окончанием политической карьеры, он собирается покинуть Украину. Напомним, что его дочки Нонна и Ася - гражданки Соединенных штатов Америки, вполне вероятно, что Александр подастся именно туда. Хотя, может быть, выберет и другую страну. Ранее мы писали, что он присматривается к Лондону.