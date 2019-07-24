45-летняя Наталья Кличко, жена мэра Киева - ушла в тень. Давно не было ее визитов в Украину, где живет муж Виталий, концертные туры закончились, а социальные сети застыли.

И вот буквально на днях Наталья объявила о том, что в продажу снова поступили ее песни. Напомним, что супруга мэра Кличко занимается певческой карьерой.

"Мой альбом вернулся. Я счастлива и горда сообщить, что мой альбом "Обнаженная душа" снова появился в продаже и доступен для скачиваний. По всему миру, на всех музыкальных платформах", - написала госпожа Кличко у себя на странице в "Фейсбуке" и даже запустила рекламу.

"Страна" нашла сборник песен Натальи в интернете. К примеру, на популярном сайте Amazon, диск с песнями стоит $4.49 или 30 гривен по курсу НБУ. За доставку в Украину придется заплатить практически столько же как и за СD - около $4.

Также продается альбом и в формате MP3. Каждый трек стоит $0.99 (25 гривен), а если скачать все имеющиеся, то это обойдется около $10 (260 гривен).

Интересно, что это альбом 2016 года и, как писала "Страна", когда он только поступил в продажу, то цена за диск была гораздо выше - 610 грн.

Как указано на официальном сайте певицы Кличко, в Европе ее карьерой занимается агентство KüsterCom (Гамбург). Ее продюсер Сабина Брингманн (Sabine Bringmann) продвигает новичков.

Жена мэра во время выступления, фото: facebook.com

Отметим, что пока Виталий Кличко занимается городскими делами и по ночам инспектирует стройки и ремонты дорог Киева, его супруга путешествует сама.

Так, в своем фотоблоге Instagram она показывала снимки, как ездит по Германии в гордом одиночестве.

Наталья Кличко, фото: instagram.com

"Однажды утром ты просыпаешься - и в твоей голове и душе фраза: "Мне нужно уехать из города". Ты запрыгиваешь в машину и едешь!" - написала Наталья и выложила серию фото с курорта Санкт-Петер-Ординг (Германия).

Напомним, что в Украине жена мэра бывает крайне редко, так как с дочкой Лизой-Викторией и сыном Максимом проживет в Гамбурге. Здесь у семьи мэра есть особняк.

Как писала уже "Страна", два года назад Наталья Кличко прилетала в Киев, чтобы дать сольный концерт на крыше торгового центра, принадлежащего Ринату Ахметову.