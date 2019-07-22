Вчера, 21 июля в Украине состоялись парламентские выборы. Конечно же, отдали свой голос президент Владимир Зеленский с супругой Еленой. Приехала пара на седане Mercedes. Глава государства с женой заполнили бюллетени на избирательном участке №217, который находится в здании Колледжа морского и речного флота. В учебном заведении значительно усилили меры безопасности - на входе и внутри помещения дежурили правоохранители.

Елена и Владимир Зеленские голосуют, фото: president.gov.ua

Елена была в отличном настроении. Так как к Зеленскому на улице сразу рванула толпа журналистов, то она пошла вперед и охрана завела на избирательный участок. После того, как она бросила бюллетени в урну, трое телохранителей ее увели со здания колледжа. 41-летняя жена президента постоянно улыбалась, но ничего не говорила, ибо все внимание прессы было приковано к ее супругу.

"Страна" же продолжает свою серию материалов о том, какая же одежда в шкафу у первой леди. Мы рассмотрели, что же за комбинезон был на ней.

Президент и его супруга на избирательном участке, фото: president.gov.ua

Госпожа Зеленская выбрала темно-синий комбинезон с контрастной отделкой. Это вещь французского бренда Claudie Pierlot, который принадлежит группе SMCP. В нее также входят бренды Sandro (у Елены есть красный костюм этой марки) и Maje.

Клоди Перло создала одноименный бренд в 1984 году, посвятив его "всем женщинам Парижа". Француженка создала идеальный гардероб – элегантный и в то же время простой. Сегодня бренд Claudie Pierlot олицетворяет образ истинной парижанки: молодой женщины, которая открыта миру, любит путешествовать и дорожит своей свободой.

Комбинезон, как у Елены стоит €285 или 8265 гривен по курсу НБУ на 22.07.2019 года. Так как на официальном сайте осталось всего несколько размеров, то его можно взять со скидкой 50%.

Состав: 69% триацетат, 31% полиэстер. Триацетат очень похож по внешнему виду на натуральный шелк. Его часто называют искусственным шелком.

Интересно, что первая леди уже появлялась в этом наряде. В нем она посещала культурные памятки Парижа во время официального визита во Францию.

Елена Зеленская во Франции, фото: instagram.com

Как писала уже "Страна", два черных "мерса" из кортежа президента Зеленского покупали для Порошенко за $1,5 млн.