46-летний Олег Ляшко, лидер "Радикальной партии" заканчивает свой агитационный тур. На его предвыборных плакатах написано, что Ляшко - "единственный защитник села", поэтому вся кампания и прошла, собственно, в поселках или маленьких городах. Ляшко не изменял себе: пил свежие куриные яйца, нюхал хлеб, ходил по базарам, покупал нижнее белье, обнимался с бабушками и пополнял свои социальные сети постами "из жизни крестьян".

В городе Оратове (Винницкая область) политик прошелся по рынку, приобрел обновки и пообщался с людьми. Продавщица показала ему весь ассортимент мужских трусов, пишут "Факты". Ляшко выбрал те, что "помоднее и помолодежнее" за 50 гривен.

"Скажете, что у вас Ляшко трусы покупал - от покупателей отбоя не будет. А я, в свою очередь, обещаю сделать все, чтобы у людей были деньги, и заставлю всю Верховную Раду покупать у вас трусы", - пообещал он.

Ляшко приветствует молодоженов в Хмельницкой области, фото: facebook.com

Очень много внимания Олег Валерьевич уделил родной Черниговской области. Здесь он ездил по селам и слушал истории недовольных украинцев.

Интересно, что на многих фото Ляшко в дорогущей рубашке.

Это одежда бренда Burberry, который обожает политик. Мы уже писали, что по рынку в Миргороде (Полтавская область) он расхаживал в поло этой известной британской марки.

На сей раз он выбрал рубашку из 100% коттона с длинным рукавом и логотипом бренда Burberry, который был разработан и утвержден в 1904 году - это всадник на коне.

Стоит такая 165 фунтов стерлингов или 5445 по курсу НБУ на 19.07.2019 года.

Ляшко в рубашке Burberry, фото: facebook.com

И да, на фоне ценника рубахи Ляшко очень забавно выглядят некоторые посты главного радикала.

"Я добьюсь, чтобы все пенсионеры получали не менее 4000 гривен и отменю несправедливую уравниловку", - подписал Ляшко фото, на котором он стоит в ветровке Burberry за 18 000 гривен.

Лидер "Радикальной партии" подчеркнул, идет в новый парламент, чтобы власть услышала людей и снизила тарифы на коммуналку.

"Не может обычная семья платить за газ 5800 гривен при тех копеечных пенсиях и зарплатах. Поэтому, чтобы не доводить людей до греха, надо немедленно решать проблему высоких тарифов. Человек не должен платить больше 15% своего дохода за коммуналку. Этот бардак и издевательство над украинцами надо немедленно прекращать!" - сказал Ляшко.

Как писала "Страна", согласно последних рейтингов, "Радикальная партия" получит менее 4% и вряд ли попадет в парламент. Это касается также партии "Свобода", партии Гройсмана, партии Шария и партии "Оппозиционный блок".