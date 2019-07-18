Вчера на YouTube-канале президента Украины появилось видео в форме монолога (ответы на вопросы, которые он задает сам себе). 41-летний Владимир Зеленский сидит за рулем элетрокара Tesla Model X и, продвигаясь по улицам Киева, рассказывает о своем графике, коррупции, тарифах и выборах.

Помимо того, что этот ролик можно увидеть в интернете, на телеканале "1+1" его показывали в вечерних новостях, анонсировав, как "интервью Зеленского" о двух месяцах на посту президента.

Конечно же, президент Зеленский обычно ездит с кортежем. Как мы уже писали, состоит он из шести автомобилей: легковушка Volkswagen Passat, которая расчищает автопоток ("кукушка"), потом - микроавтобус Volkswagen Transporter с охраной, следом два одинаковых Mercedes-Benz S-Class с идентичными государственными номерами (в одном из них едет Владимир Зеленский), и замыкают кортеж бусик и седан Volkswagen.

Естественно, что на "мерсе" Зе возит водитель и для того, чтобы сесть за руль понадобился другой автомобиль. И он быстро нашелся. Андрей Богдан, глава Офиса президента, любезно предоставил свою "Теслу". Кстати, это не единственный электромобиль в команде Зе. 55-летний Сергей Шефир, теперь уже помощник президента тоже является владельцем машины этой марки.

Tesla Model X 2016, как у Богдана

Отметим, что на видео мельком видно номерные знаки автомобиля. Это "Тесла" 2016 года выпуска и принадлежит именно главе ОП. В одном из своих интервью ТСН, Андрей Богдан сказал, что "Тесла" - лучшие авто. И сделал расхожее сравнение: мол, "Тесла" в сравнении с другими авто, это как IPhone по сравнению с Nokia. Тогда чиновник согласился с журналисткой относительно цены автомобиля – на сегодня его стоимость где-то на уровне $100 000.

Отметим, что подавать декларацию о доходах господин Богдан формально не обязан. Поскольку есть решение Верховного суда еще во времена Порошенко, который пришел к удивительному заключению, что Администрация президента не является... государственным органом.

Эта нелепая норма и дала повод Богдану не декларировать свои доходы, расходы и имущество.

В социальных сетях пишут, что "есть буква закона, а есть дух закона". И фактически Богдан через юридические манипуляции уклонился от декларирования своих доходов и активов, которые могут быть очень большими и полученными сомнительным путем.

Кстати, возвращаясь к ролику, многие высказывают предположение, что авто с Владимиром везут на эвакуаторе, а он просто имитирует поездку за рулем.

Справедливости ради, отметить, что Зеленкий мастерски орудует баранкой, включает поворотники и смотрит по зеркалам. Впрочем, артистического таланта президенту Украины не занимать.

Зеленский в "Тесле", фото: youtube.com

За рулем электрокара Зеленский в белой рубашке и галстуке, а на запястьях браслеты, которые перепутали со средством от комаров или пропуском в спортзал.

Свой путь в ролике президент начинает с улицы Грушевского. А точнее со двора дома-монстра напротив Верховной Рады, в котором он живет. Кстати, именно там на парковке неоднократно видели автомобиль, принадлежащий Богдану. И по утрам оттуда Зеленского увозит на работу кортеж.