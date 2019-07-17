Вчера 41-летняя первая леди Елена Зеленская вместе с мужем посетила "Олимпийский учебно-спортивный центр "Конча-Заспа". Там она и президент Владимир Зеленский поздравили спортсменов, вернувшихся с Европейских игр в Минске (Республика Беларусь). Отметим, что в общекомандном зачете сборная Украины заняла третье место.

Елена и Владимир Зеленские поздравляют спортсменов, фото: president.gov.ua

Для выхода в свет Елена выбрала красный брючный костюм "в точечку", а под пиджак надела черный топ. И если обычно госпожа Зеленская выбирает одежду от украинских дизайнеров, то именно эти вещи от французского бренда Sandro.

Sandro - позиционирует себя как бренд, в котором на уровне философии заложен принцип быть доступным большому количеству потребителей, но выделяться хорошими тканями и собственной эстетикой.

Как утверждается на официальном сайте, основательница Эвелин Шетрит при создании своих коллекций вдохновляется уличной модой, городами, архитектурой, а также воспоминаниями из детства, проведенного в Марокко. Несмотря на то, что изначально источниками вдохновения у Sandro служили марокканские мотивы, и в Париже, и за его пределами трудно найти более "французскую" марку.

В Киеве вещи этого бренда можно купить в ТЦ Gulliver, где есть фирменный магазин.

Елена Зеленская в костюме Sandro, фото: president.gov.ua

"Страна" рассмотрела, что у Елены Зеленской блейзер (однобортный или двубортный пиджак с накладными карманами) из коллекции прошлых лет. В онлайн-магазинах отсутствует, как низ, так и верх костюма.

Пиджак стоит $488 или 12 688 гривен по курсу НБУ на 17.07.2019, брюки обойдутся в $277 или 7202 грн. Цена костюма, как у Елены - около 20 000 гривен.

Отметим, что свой образ супруга Зе повторила. На объявлении результатов президентских выборов она пришла именно в этом брючном костюме.

Елена и Владимир Зеленские, фото: facebook.com

Интересно, что бренд Sandro очень любят западные знаменитости. Так, у 37-летней Иванки Трамп, дочери президента США, есть несколько разных костюмов этой фирмы, а 37-летняя Кейт Миддлтон, супруга принца Уильяма, часто появляется в легких платьях Sandro.

Также парочка наборов с шортиками есть у 37-летней американской певицы Бейонсе.

Кейт Миддлтон, Иванка Трамп и Бейонсе в вещах Sandro

Как писала уже "Страна", Ирина Луценко выгуляла во Львове накидку из органзы за 128 000 гривен.