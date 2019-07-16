42-летний Андрей Богдан, глава Офиса президента, сейчас на слуху. Он сопровождает Владимира Зеленского везде и повсюду. О его колоссальном влиянии на президента и на процессы в государстве ходят легенды и мифы. Вплоть до неоднозначных шуток о степени близости Зе и Бо.

Однако в светских кругах о Богдане говорят несколько в ином контексте. Ведь на личном фронте у него бурный роман. Напомним, что Андрей развелся около полугода назад, он отец четверых дочерей.

"Стране" удалось пообщаться с Анастасией Сличной, нынешней возлюбленной соратника президента и узнать подробности их отношений.

Андрей Богдан и Анастасия Сличная, фото: facebook.com/woman.ua

Мы уже писали, что свою девушку Андрей публично засветил во Львове. Он опубликовал совместный снимок, что стало причиной обсуждений.

Как нам рассказали тогда в окружении Богдана, если он выложил фото с подружкой - то это серьезно.

"После развода вообще никаких фото не было. Он, кстати, не сильно любит афишировать. А тут вот показал, наверное, не просто так", - поведал наш собеседник.

По словам самой Анастасии, знает Андрея она уже продолжительное время, но серьезные отношения завязались у пары в конце прошлого года.

"С Андреем мы знакомы давно, нас связывала общая компания. Мы часто пересекались на совместных мероприятиях, вечеринках и ужинах. Андрей очень умный, порядочный, целеустремленный мужчина, я разделяю его жизненные принципы и ценности, кстати, он обладает уникальным чувством юмора. Более близко общаться мы начали в конце прошлого года. Андрей пришел ко мне на день рождения, и украл мое сердце", - рассказывает девушка.

Анастасия и Андрей, фото: из личного архива

Также Сличная поделилась подробностями совместной поездки во Львов на джазовый фестиваль.

Как оказалось, это именно Настя стала инициатором путешествия. Напомним, тогда они были вместе на концертах, га афтерпати во львовском ночном клубе MALEVICH и жили в одном отеле.

"Фестиваль джаза обожаю, уже который год подряд не пропускаю это культурное мероприятие. Очень нравится атмосфера, которая царит во Львове в это время. Организаторы большие молодцы, воодушевляющий список артистов и всегда очень приятные люди вокруг. Именно я уговорила Андрея поехать вместе. Очень хотелось, чтоб он прочувствовал все происходящее на Leopolis Jazz Fest - к счастью, ему удалось найти окно в своем плотном графике, и он смог вырваться лишь на один вечер и очень этому рад. К сожалению, у нас было мало времени, но мы его провели очень душевно. Андрей же сам из Львова, потому каждая улица, каждый перекресток и каждый закоулок у него связан с какими то смешными истериями из детства, юности. Мы проведали его маму и папу", - говорит Настя.

А вот было ли предложение руки и сердца Анастасия пока хочет сохранить в секрете: "Относительно глубины наших отношений и планов в будущем - на данном этапе мы не разглашаем, но обещаю, что вы первые обо всем узнаете".

Анастасия Сличная, фото:woman.ua/facebook.com

Напоследок мы поинтересовались без какого-либо подтекста и намеков, не ревнует ли Анастасия своего парня к президенту Зеленскому, ведь огромную часть своего времени Богдан проводит именно с ним.

"Умная, уверенная в себе женщина не ревнует. Я к Владимиру отношусь с большим уважением и симпатией", - ответила она.

Кто такая Анастасия Сличная?

Спутница Андрея Богдана в прошлом была кинопродюсером компании Wise Vision (в основном она занималась съемками фильмов). Сейчас Анастасия - сооснователь интернет-платформы по дизайнерской бижутерии Jewellery BAZAR, а также совладелица (вместе Ириной Пожарской) бренда купальников и нижнего белья La Marе.

Анастасия Сличная, фото: jetsetter.ua

Изделия La Mare продаются уже четыре года. Шоурум находится на Крещатике, а corner (угол в мультибрендовом бутике) - в ЦУМе. В среднем купальник стоит 3000 гривен.

Что касается сайта по продаже ювелирных изделий Jewellery BAZAR, то по словам Анастасии, она занимается сугубо продвижением и финансовой стороной. Кстати, в онлайн магазине можно найти множество оригинальных брендовых украшений из разных коллекций.