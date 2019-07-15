В этом году Одесский международный кинофестиваль (ОМКФ) отмечает свое десятилетие. Традиционно на открытии для гостей была красная дорожка, к которой украинский бомонд готовился целый год, чтобы продемонстрировать свои наряды.

Но почему-то большинство из пришедших - не восхищали, а наоборот удивляли и кошмарили своими платьями и костюмами. Концентрация фриков на ОМКФ-2019 зашкаливала.

"Страна" собрала прекрасные и шокирующие фотоснимки с красной дорожки фестиваля.

Виктория Тигипко, фото: пресс-служба ОМФК

45-летняя Виктория Тигипко, президент кинофестиваля пришла на открытие в черном платье с цветастым низом, а образ дополнила ожерельем и серьгами известного бренда Van Cleef & Arpels. Виктория прошла по ковровой дорожке со своими сыновьями Тимофеем и Леонтием, а ее экс-супруг 59-летний бизнесмен и бывший политик Сергей Тигипко явился с дочками Анастасией и Анной (от первого брака). Напомним, что Скотленд-Ярд расследует дело в отношении одного из самых богатых и влиятельных людей Украины из-за похищения и вывоза двоих внуков с британским гражданством из Англии в Украину. Как пишет британская пресса, судья постановил, что бывший вице-премьер-министр и министр социальной политики Украины помог своей дочери Анне проигнорировать решение Высокого суда Лондона и остаться в Киеве.

Напомним, что Виктория Лопатецкая (девичья фамилия) и Сергей Тигипко поженились в 2004 году. У пары трое детей – Тимофей, Анастасия и Леонтий. А развелись супруги спустя 14 лет жизни в браке.

Роуз Макгоуэн в Одессе, фото: dumskaya.net

Специальным гостем кинофестиваля была 45-летняя американская актриса Роуз Макгоуэн, звезда сериала "Зачарованные" (укр - "Всі жінки відьми"), а также фильмов "Крик", "Грайндхаус", "Королевы убийства", "Пятьдесят мертвецов", "Конан" и "Планета страха".

Для красной дорожки Макгоуэн выбрала платье в цветочно-звериный принт, отметим, что рисунки на ткани очень похожи на работы украинской художницы Марии Примаченко.

Также Роуз отобедала вместе с Викторией Тигипко и журналистами.

Макгоуэн и Тигипко, фото: instagram.com

Встречу Виктория Тигипко и актриса провели в заведении Vinobroteria.

"Ланч с Роуз Макгоуэн - очень круто пообщались! Обсудили важные темы, поделились интересными историями. Роуз невероятная! Харизматичная и с отличным чувством юмора", - написала экс-супруга политика в своем фотоблоге Instagram и выложила снимки с совместного обеда.

Джамала на красной дорожке, фото: пресс-служба ОМФК

35-летняя певица Джамала (Jamala) выступала на открытии и продемонстрировала очень красивое яркое платье. По традиции, торжественная церемония открытия состоялась в помещении Национального театра оперы и балета, к которому была проложена красная дорожка.

Леся Никитюк в Одессе, фото: instagram.com

31-летняя телеведущая Леся Никитюк стала одной из приглашенных гостей кинофестиваля. На мероприятие она надела блестящее платье с разрезом от бедра и глубоким декольте, которое оценили не все ее поклонники.

"Леся желаю быть лучшей. Но, не в обиду, платье – "не але", "Леся, платье так себе. А ты класс", "Отдельно Леся и отдельно платье – супер. Вместе – нехорошо", "Платье подкачало", "Обожаю вас! Но платье неудачное", "Лесяяя, у тебя такой хороший вкус, но эта прическа и платье, прости", – поделились впечатлениями от наряда ее подписчики в комментариях.

Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко, фото: dumskaya.net

Засветились на красной дорожке и журналистка Елена-Кристина Лебедь с вице-премьер-министром Павлом Розенко. 49-летний чиновник охотно позировал со своей новой пассией.

И если на торжественном открытии феста с их внешним видом было с натяжкой все не так уж и плохо, то фотографии с подсолнухов просто можно отправлять на конкурс максимально странных снимков.

Отметим, что Розенко вернул сброшенные "от любви" килограммы. В самом начале отношений с журналисткой от здорово похудел, тогда в окружении твердили, что "влюбился и усох", но все вернулось на круги своя.

Чиновник и журналистка в поле, фото: instagram.com

Но, справедливости ради отметим, что красная дорожка ОМФК - это пара красивых платьев на десятки безвкусных образов. Это настоящее фрик-шоу, где большинство гостей выглядит нелепо, смешно и местами уродливо. Ведь на красную дорожку пускают всех без разбора. Никакого дресс-кода и фейс-контроля.

Одесский кинофестиваль чуть ли не единственное мероприятие в Украине, куда едут светские львицы со всей страны, чтобы себя показать, на других посмотреть и попасть в светскую хронику. Что ж, предоставляем им эту возможность, так как мы выбрали несколько самых нелепых нарядов.

Гости ОМФК, фото: facebook.com

Судя по бляхе на поясе, это в розовом платье Анна и ее спутник. Синяя сумочка, наверное, была подобрана под цвет костюма кавалера, а золотые часы - являются неотъемлемым атрибутом появления на красной дорожке.

Гости ОМФК, фото: facebook.com

Или эти дамы шопились в одном магазине, или же это дизайнерская разработка кого-то известного в будущем, о ком мы с вами еще не знаем. Адски-яркий розовый цвет. Вспоминаются слова покойного Карла Лагерфельда: "Можете видеть жизнь в розовом цвете, но только не носите его".

Гости ОМФК, фото: dumskaya.net

Почти что героини сериала "Секс в большом городе". Или по крайней мере эти дамы чувствуют себя звездами, но на самом деле стоило бы посмотреть в зеркало в полный рост, перед выходом в город.

Гости ОМФК, фото: dumskaya.net

Как пишут в комментариях известного паблика Рагу.лі - это "нога Анджелины Джоли, которую мы заслужили".

Отметим, что Одесский кинофестиваль продлится до 20 июля. За девять дней фестиваля покажут десять фильмов. Стоит отметить, что в конкурсе ОМКФ 2019 примут участие 14 украинских лент, четыре из которых полнометражные, а еще 10 – короткометражки.