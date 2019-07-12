На днях в Высшем суде Лос-Анджелеса (США) состоялось слушание по делу об избиении американской актрисы Хейден Панеттьери. Напомним, что в начале мая бывшая невеста украинского боксера Владимира Кличко вместе со своим парнем возвращалась домой с очередной гулянки.

Оба они были изрядно пьяны. Возле дверей между ними возник спор. А уже внутри дома 30-летний Хикерсон нанес 29-летней Панеттьери телесные повреждения, пишет голливудский таблоид Radar Online. У Хейден остались синяки, а также царапины на руках, ухе и шее.

Хейден Панеттьери (слева) и ее парень актер Брайан Хикерсон, фото: instagram.com

"Он бил ее по лицу, после чего у девушки закружилась голова", - заявил прокурор на предварительном заседании в суде Лос-Анджелеса.

А во время последнего слушания офицер Эмбер Финдли подвтердила, что 2 мая прибыла к дому Хикерсона в Лос-Анджелесе в 1:45 утра по вызову соседей. Когда она подошла к дому, то услышала женский крик и вопли.

Открыв дверь полиции, Брайан сказал, что он дома один, а звуки - это программа по телевизору. Когда сотрудники правоохранительных органов настояли на том, чтобы войти внутрь, то увидели избитую звезду сериала "Нэшвилл".

"Я сразу заметила, что у нее на веках синяки, а лицо отекло. У нее были слева следы на шее. Когда мы продолжили с ней разговор, она сняла кофту. Я увидела ссадины на обеих руках", - сказала Финдли.

Хейден и Брайан, фото: Splash News

Полицейская отвела жертву в другую комнату, и там Хейден рассказала ей, что они с Брайаном поссорились, и он трижды бил ее по лицу. "От третьего удара у нее пошла кровь из носа", - отметила офицер полиции.

Как поведала ей Пенетьери, в разгар конфликта она пошла в спальню, чтобы лечь спать. Хикерсон подмял ее под себя, хватал за шею, за волосы и за лицо. Они боролись, и актрисе удалось вырваться.

Финдли продемонстрировала суду фотографии телесных повреждений на теле актрисы. Причем инцидент, который закончился тогда арестом Брайана, оказался не первым. За двое суток молодой человек трижды поднимал руку на Хейден.

Хейден Панеттьери и Брайан Хикерсон, фото: instagram.com

Защита Хикерсона настояла на том, чтобы смягчить ему приговор, отмечая, что пара "боролась" и мужчина ее "не душил". Тем не менее судья заметил, что поведение Брайана является домашним насилием и отказал.

Теперь Брайану Хикерсону светит лишение свободы до 4 лет. Через две недели он снова предстанет перед судом и тогда будет вынесен окончательный приговор.

Тогда в мае после задержания Хикерсон вышел на свободу под залог. Суд запретил ему приближаться к девушке ближе чем на 90 метров, звонить или писать Хейден и носить огнестрельное оружие. Однако через две недели после инцидента их видели вместе во время прогулки по городу.

Хейден Панеттьери и Владимир Кличко, фото: instagram.com

Напомним, что Хейден Панеттьери и Владимир Кличко окончательно расстались летом прошлого года. В декабре 2014 года Панеттьери родила от Владимира дочь Кайю. До свадьбы с украинским боксером у актрисы дело так и не дошло.