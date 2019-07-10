На днях 44-летний Святослав Вакарчук, лидер партии "Голос" опубликовал у себя на странице в социальной сети Facebook редкие снимки. На фото его гражданская супруга Ляля Фонарева (до сих пор наверняка не известно заключили ли они официальный брак) и падчерица Диана.

"Сегодня - День семьи в Украине. Если бы не моя семья, я не стал бы тем, кем являюсь сейчас. Спасибо, мои родные!" – написал музыкант. "Стране" же стали известны подробности о его приемной дочери.

Диана, приемная дочь Святослава Вакарчука, фото: социальные сети

Святослав Вакарчук и Ляля Фонарева уже вместе более 20 лет. Когда у них закрутился роман, у девушки уже была дочь от первого брака с известным парикмахером-стилистом Владимиром Тарасюком.

Диане, приемной дочери Вакарчука, 14 июля исполнится 26 лет. Как стало известно "Стране", в Киеве она закончила гимназию имени Леси Украинки №117, в которую, кстати, ходил Виталий Луценко, младший сын генерального прокурора.

Высшее образование Диана получала в Киевском институте международных отношений (КИМО) при университете им. Т.Г. Шевченко. Получила диплом специалиста по международной информации.

Диана возле КИМО, фото: социальные сети

А в 2016 году Ляля и Святослав отправили ее на магистратуру в Великобританию. Здесь Диана училась два года в Ноттингемском университете (Nottingham Trent University).

Девушка выбрала специальность International Fashion Management (международный менеджмент в сфере моды). Как указано на сайте вуза, курс рассматривает индустрию моды с международной точки зрения и анализирует модели управления известных модных брендов, а также концепции предпринимательской моды.

Диана Фонарева, фото: социальные сети

Отметим, что, судя по социальным сетям, падчерица Вакарчука интересуется дизайном и тенденциями в сфере моды, а также работала в нескольких магазинах одежды.

Ноттингемский университет, фото: ntu.ac.uk

Отметим, что Ноттингемский университет попадает в список 50-ти лучших вузов Великобритании. Кроме того, это один из 10-ти крупнейших университетов страны.

Обучение на магистратуре для иностранных студентов на факультете, где училась Диана, стоит в год 14500 фунтов стерлингов или около 470 000 гривен по курсу НБУ на 10.07.2019 года.

В прошлом году Диана получила диплом магистра.

Отметим, что очень многие политики отправляют своих детей получать высшее образование именно в Англию. Это и экс-президент Петр Порошенко, и премьер-министр Владимир Гройсман, и экс-глава НБУ Валерия Гонтарева.

Ляля Фонарева с дочкой Дианой, фото: социальные сети

Отметим, что Святослав Вакарчук тщательно скрывает свою личную жизнь. Старается не выкладывать никаких фотографий и не распространяться на эти темы. Интересно, что и у Дианы в социальных сетях нет ни одного снимка со своим известным отчимом.