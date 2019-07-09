Визит президента Украины в Канаду завершился несколько дней назад, но сейчас первая леди Елена Зеленская побаловала подписчиков своего Instagram новыми снимками.

Напомним, что официальный "Инстаграм" 41-летняя жена Владимира Зеленского завела 20 мая в день инаугурации. На данный момент у нее 31 публикация и 914 000 подписчиков.

"Страна" рассмотрела очередной наряд первой леди. Напомним, что в Канаде госпожа Зеленская появлалсь в тотально бежевом образе: брюках украинского бренда SIX и блузе от шведского бренда ARKET. А также продемонстрировала платье-тунику с вышивкой ришелье за 77 тысяч гривен.

На сей раз Елена Зеленская появилась в синем костюме: топе и юбке-карандаше. Свой образ она дополнила длинными серьгами от украинского ювелирного бренда Guzema fine jewelry и собранными волосами.

Елена Зеленская в темно-синем костюме от украинского бренда Dafna May, фото: instagram.com

Костюм первой леди от украинского бренда Dafna May, который очень любят звезды украинского шоу-бизнеса, в частности певица Тина Кароль и солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева.

Бренд женской одежды Dafna May создала в 2016 году дизайнер Дафна Майберг.

Елена Зеленская в Канаде, фото: instagram.com

Такой костюм, как у Елены Зеленской сейчас можно отхватить со скидкой. Юбка стоит 2250 грн вместо 7480, а топ на пуговицах - 2810 грн (регулярная цена 9350 грн).

Также в коллекции есть и короткая юбка для тех, кто любит более открытые модели.

И если этот костюм может купить любая украинка, то, белый ансамбль с вышивкой, в котором Елена была на инаугурации мужа - дизайнер Артем Климчук пошил для этого события в одном экземпляре.