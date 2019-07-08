Вчера Владимир Зеленский посетил Одесскую и Луганскую области. В Одессу 41-летний президент Украины прибыл с утра по случаю Дня военно-морских сил и международных военных учений Sea Breeze.

Зеленский выдержал дресс-код и на официальных мероприятиях был в рубашке, галстуке и костюме, не смотря на жаркую погоду. А вот в Станицу Луганскую он прилетел ближе к обеду на вертолете. На нем были джинсы, футболка и легкая рубаха оливкового цвета. Из аксессуаров - очки от солнца и браслеты на руках.

Владимир Зеленский в Луганской области, фото: pesident.gov.ua

В социальных сетях сразу взялись обсуждать желтые браслеты Зеленского. Были предположения, что он оплатил свой билет в клубе или гостинице или вышел из спортазала и забыл вернуть. Также высказывали мнение, что это браслет, который защищает от укусов комаров.

Туск и Зеленский, фото: pesident.gov.ua

Из смешного писали, что это Андрей Богдан, глава Офиса президента, чипировал Зеленского и надел ему браслет, что видеть передвижения.

Зеленский и Дональд Туск, президента Европейского совета в Луганской области, фото: pesident.gov.ua

На самом деле, эти желтые браслеты с надписями "Слава Героям" и имена с фамилиями плененных Россией моряков.

Те кто рассмотрели их тоже высказали свое мнение в комментариях под фото, мол браслеты - это показуха: "Пиар чистой воды этот браслет. Кто хочет освободить моряков и не только, берет и освобождает. Всех на всех. А не бла-бла…"

Отметим, что Владимир Зеленский во время визита в Одессу в очередной раз провел встречу с родственниками моряков, которые в плену.

"Поверьте, мы работаем и днем, и ночью, чтобы вернуть наших моряков домой", - сказал президент. При этом он до сих пор не ответил на предложение России вернуть моряков при условии, если судить их будут в украинском суде.

Подробнее об этом сморите в блоге "Ясно.Понятно" Олеси Медведевой.

Напомним, 25 ноября 2018 года Россия задержала три украинских военных корабля в водах Черного моря. Экипаж двух катеров и буксира (24 человека) доставили в Симферополь, где подконтрольный России суд арестовал всех украинцев. На следующий день моряков перевезли в Москву, где они и находятся до сих пор.

Желтый браслет, как у Зеленского, фото: facebook.com

Одним из тех, кто придумал желтый браслет-напоминание был отец одного из пленных моряков Василия Сороки. Впоследствии появилась целая серия таких браслетов с разными фамилиями и именами украинских моряков, неизменным остаются только флаг ВМС и подпись "Слава Героям".

Такой браслет был замечен и у Святослава Вакарчука, лидера партии "Голос". Даже сегодня во время акции против телемоста с Россией он был на нем.

Святослав Вакарчук с желтым браслетом, фото: "Страна"

К слову, украинские делегаты выступали против России в ПАСЕ с этими же желтыми браслетами на руках.