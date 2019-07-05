Первая леди 41-летняя Елена Зеленская традиционно сопровождала своего супруга во время визита в Канаду. Зеленские побывали в Торонто, где провели ряд встреч. И если внешний вид президента Владимира Зеленского никак не взбудоражил общественность, то наряды Елены стали предметом обсуждения украинок.

"Страна" разобрала канадский гардероб госпожи Зеленской.

Елена Зеленская в брюках от украинского производителя, а блузку выбрала от шведского бренда, фото: president.gov.ua

В рамках визита первая леди встретилась с Джил Данлоп, министром по делам детей и женщин правительства провинции Онтарио и Робин Мартин, парламентским секретарем министра здравоохранения провинции Онтарио.

Для этого мероприятия Елена выбрала тотально бежевый образ. Надела брюки уже знакомого нам по визиту в Брюссель украинского бренда SIX. и блузу от шведского бренда ARKET.

"Да, это наши брюки. И если для визита в Бельгию штаны были созданы специально для первой леди, именно эта модель из коллекции", - рассказали "Стране" в пиар-службе бренда SIX. (точка в конце обязательна - Прим.Ред.)

Стоят широкие светло-бежевые брюки €351 или около 10 000 гривен по курсу НБУ на 05.07.2019 года. Их состав: 50% вискозы и 50% шелка.

Елена Зеленская в Канаде, фото: president.gov.ua

Под бежевый низ Елена подобрала и бежевый верх. Это блузка на молнии от шведского бренда ARKET и стоит 59 фунтов стерлингов или около 2 000 гривен.

Эта модель представлена в шести разных цветах и такую блузу, как у нашей первой леди пока заказать нельзя, ее нет в наличии. Если вдруг появится, то можно будет купить уже немного дешевле, так как на нее срабатывает скидка.

Состав блузы - 100% полиэстер.

Кстати, ARKET - это марка шведского гиганта H&M. Это бренд простой повседневной одежды. Помимо вещей и интерьерных мелочей, ARKET запустил сеть собственных кафе с "новой нордической кухней".

В переводе со шведского arket означает "лист бумаги", мол чистый лист - это всегда начало. Запуск нового бренда состоялся в 2017 году.

Отметим, что имиджмейкеры не в восторге от полностью бежевого образа Елены Зеленской.

"В этом образе две несочитаемые фактуры и разный подтон ткани. Возможно, в жизни нет блеска на блузке, но на фото из-за него появляется смысловая нагрузка, которая не подходит для официальной ситуации. Хотя замысел тотал-лука (целостного образа) - баланс внимания между частями образа. Из-за разной фактуры и ее неправильного смыслового сочетания все выглядит так, будто это брюки от одного образа, а блуза - вообще из другой истории", - объясняет Елена Тихая, художник и персональный стилист.

Также в Канаде жена президента Зеленского вышла в свет в вышиванке. Владимир вместе с Еленой почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов. Они возложили колосковые композиции к Мемориалу Голодомора в Торонто и осмотрели передвижную мультимедийную экспозицию Holodomor Bus, которая является частью проекта Holodomor National Awareness Tour.

Елена и Владимир возле передвижной мультимедийной экспозиции Holodomor Bus, фото: president.gov.ua

На это мероприятие Елена надела платье-тунику с вышивкой ришелье от украинского бренда Vita Kin, который известен и в Европе, и в Голливуде.

Вышитые платья и сорочки Виты Кин очень популярны среди знаменитостей и стоят не малых денег.

Цена рубашки в среднем 40 000 гривен, платья по 50-80 тысяч гривен, а ждать заказ придется около трех недель.

Платье-туника с поясом, как у Зеленской, стоит €2671 или около 77 000 гривен.

Вышивка ришелье – это ажурная вышивка, в которой отдельные элементы узора соединяются перемычками.

Она возникла в XIV веке в эпоху Возрождения в Италии. Сейчас вышивка "в дырочку" очень популярна у дизайнеров.

Кстати, в шкафу экс-первой леди Марины Порошенко есть несколько вышиванок от бренда Vita Kin.

Вещи от украинского дизайнера Виты Кин есть у Максимы, королевы Нидерландов, Диты фон Тиз, королевы бурлеска, российской светской львицы Ксении Собчак, а также множества голливудских актрис.

Жена Петра Порошенко появилась в вышиванке на обложке глянца Elle, а также очень часто надевала сорочки во время визитов заграницу, фото: elle.ua