В городе Таормина (регион Сицилия, Италия) на днях стартовал международный кинофестиваль Taormina Film Fest. В центре внимания документальная лента об Украине легендарного режиссер Оливера Стоуна. Называется фильм "Нерассказанная история Украины" и кроме фестиваля покажут его на канале "112".

В роли консультантов Стоуна, а также в съемках принимали участие 46-летняя телеведущая Оксана Марченко и ее супруг 64-летний политик Виктор Медведчук.

Фильм оскароносного Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины" покажут на 112, видео: youtube.com

"Я надеюсь, что фильм "Нерассказанная история Украины" станет взрывом. Он поспособствует тому, чтобы люди убедились: нам нужен мир. И что война – это худшее, что может быть", - сказала Оксана Марченко перед премьерой ленты на кинофестивале.

Одним из ключевых героев картины стал глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук. Он отметил, что "Нерассказанная история Украины" – это фильм о мире в нашей стране.

Помимо того, что пара приняла участие в официальных мероприятиях, также они сходили на вечеринку к голливудской актрисе Николь Кидман.

Николь Кидман в Таормине, фото: instagram.com

"Друзья, сегодня второй день юбилейного Кинофестиваля в Таормине. Он проходит под знаком голливудской звезды Николь Кидман, она специально прилетела на вручение награды "Золотой телец". Здесь принято устраивать вечеринки. Сегодня коктейль устроила Николь, куда мы и идем", - написала Оксана в своем фотоблоге Instagram и поделилась фото.

Оксана Марченко, фото: instagram.com

Также в распоряжении "Страны" оказалось коротенькое видео, как Виктор Медведчук дарит красивый букет цветов хозяйке вечеринки Николь Кидман.

Также на Сицилии состоялась вечеринка с украинской гостеприимностью и сицилийским колоритом. Специальным гостем праздника был дизайнер Доменико Дольче, с которым Марченко и Медведчук дружат очень давно.

Доменико Дольче (в очках), Оксана Марченко и Виктор Медведчук за столом, фото: instagram.com

Помимо застолья и разговоров, Оксана и Доменико станцевали. Отметим, что и телеведущая, и дизайнер сняли обувь и выплясывали босиком.

Дольче и Марченко, фото: instagram.com

"Сицилийско-украинский вечер удался... судя по тому, как мы с Доменико зажигали под народную музыку... Жаркий вечер, не так ли? Как вам наш танец?", - поинтересовалась у своих подписчиков Оксана и получила массу восторженных комментариев.

Напомним, что зимой Оксана Марченко снялась для книги Dolce & Gabbana. Телеведущая рассказала, как позировала в качестве модели.