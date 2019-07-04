У 56-летнего голливудского актера Джонни Деппа личная жизнь бьет ключом: с одной стороны - подготовка к свадьбе с русской танцовщицей Полиной Глен, а с другой - шевеления в судебных разбирательствах с экс-супругой Эмбер Херд.

Если очень коротко, бывшая обвиняет Деппа в избиениях и насильстве, он же утверждает, что все было наоборот и это Херд издевалась над ним.

В начале марта этого года Джонни пришел в суд с иском против Эмбер и потребовал возмещения ущерба в размере $50 миллионов за статью, где она называет себя "жертвой домашнего насилия". Адвокаты актера называют обвинения Херд ложью и утверждают, что таким образом она хочет "продвинуть свою карьеру".

В свою очередь, защитники Эмбер заявили, что с помощью иска актер хочет заставить Херд "замолчать". Как пишет иностранная пресса, адвокат актера Адам Уолдмен подготовил солидную доказательную базу в поддержку иска. Депп намерен убедить суд в том, что Херд "притворилась жертвой семейного насилия".

Джонни Депп и Эмбер Херд, фото: dailymail.co.uk

И вот появились первые свидетели по делу. Адвокаты звезды "Пиратов Карибского моря" вызвали в суд актера Джеймса Франко, который должен дать показания о якобы избиении Деппом его тогдашней жены в мае 2016 года.

Как пишет британский таблоид Daily Mail, актер получил судебную повестку после того, как его обнаружили на видео, снятом камерами видеонаблюдения в доме Деппа, который в Лос-Анджелесе (США).

Джеймс Франко и Эмбер Херд, фото: dailymail.co.uk

Оказывается, что Джеймс, Эмбер и Джонни были соседями. И записи видеокамер свидетельствуют, что Франко виделся с Эмбер в тот день, когда между супругами произошла ссора, а именно – спустя несколько часов после нее. Как раз после этого инцидента Эмбер обратилась в полицию, заявив об избиении.

Депп и его адвокаты хотят, чтобы Франко дал показания под присягой о своем визите к Херд 21 мая 2016 года и подтвердил, имела ли актриса какие-либо видимые травмы на лице или теле.

"Мы заинтересованы в свидетельствах Джеймса Франко и Илона Маска, потому что у нас есть доказательства того, что они видели лицо Эмбер Херд в те дни и ночи, когда она утверждала, что мистер Депп ударил ее по лицу 21 мая, и когда она пошла к суд с нарисованными "синяками", - заявил адвокат Адам Уолдман.

Эмбер Херд и Илон Маск, фото: dailymail.co.uk

О романе Эмбер Херд и Илона Маска (сооснователь компании PayPal, основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX, гендир и главный идейный вдохновитель Tesla. В рейтинге Forbes в 2018 году его состояние оценивалось более чем в $22,5 млрд) стало известно в апреле 2017 года. Отношения пары развивались очень стремительно: актриса быстро познакомилась с детьми Илона от первого брака и, по слухам, даже собиралась выйти за него замуж. Однако через какое-то время в отношениях пары появились проблемы: они расставались и вновь сходились, а в феврале 2018-го объявили о своем окончательном разрыве.

Адвокаты Деппа надеятся на то, что Маск даст показания и расскажет, были ли на теле Херд ссадины и кровоподтеки.

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