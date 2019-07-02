53-летняя Ирина Луценко, супруга генерального прокурора, она же победительница десятой Всеукраинской премии "Женщина III тысячелетия" может претендовать на звание иконы стиля в украинской политике. Каждый ее выход в свет - это демонстрация новой брендовой одежды за немалые деньги.

На выходных Ирина с мужем Юрием посетила джазовой фестиваль Leopolis Jazz Fest во Львове. Это там где, Андрей Богдан, глава Офиса президента, засветил свою подружку, а Михаил Саакашвили - валялся на траве. Госпожа Луценко слушала музыку в модной накидке от украинского бренда.

Ирина и Юрий Луценко во Львове, фото: facebook.com

"Джаз - это радость и свобода выражения, утонченное восприятие и наслаждение жизнью, это любовь! Джаз - это состояние души, это профессионализм, у которого нет предела", - написала Ирина у себя на страничке в социальной сети Facebook, а "Страна" рассмотрела ее наряд.

Ирина Луценко была в белой футболке, джинсах и ярко-желтых туфлях. А образ дополнила легкой накидкой.

Как оказалось, жена генпрокурора выбрала вышитую длинную мантию от дизайнера Юлии Магдыч, в платье которой ходила на прошлой неделе.

Это изделие сам производитель называет "паркой", хотя обычно парка - это длинная теплая куртка, как правило, с капюшоном.

Одежда из весенней коллекции 2018 года и называется Рansies (цветы "Анютины глазки" - англ). Парка выполнена из 100% органзы и стоит $4900 или 128 380 гривен по курсу НБУ на 02.07.2019 года.

Шить изделие по индивидуальному заказу будут около трех недель. По Украине - доставка бесплатная.

Вышиванки от бренда Yuliya Magdych носят и любят многие женщины-нардепы. К примеру, депутат Татьяна Донец приходила в Раду в платье от Магдыч. Стоит такое около 37 000 гривен.

Татьяна Донец на своем рабочем месте, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

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