42-летний Андрей Богдан, глава Офиса президента провел очень насыщенный уик-энд. Но все началось в пятницу, 28 июня, когда он вместе с Владимиром Зеленским и коллегами отмечал День конституции. Президент у себя на странице в Facebook разместил фото, на котором вся компания обедает в ресторане.

Слева направо: Андрей Ермак, Сергей Шефир, Владимир Зеленский, Кирилл Тимошенко, Андрей Богдан и Юрий Костюк, фото: facebook.com

"Сегодня праздник! Не в костюме, среди людей. Счастье!" - написал Зеленский, а "Страна" распознала, что это летняя терраса ресторана VATRA. Заведение находится в самом центре Киева (улица Городецкого), рядом со станцией метро "Крещатик". Это стейк-хаус известного ресторатора Димы Борисова.

Ресторан VATRA, фото: tomato.ua

Здесь подают стейк Рибай из украинской мраморной говядины - порция 349 грн, каре ягненка за 299 грн, а за 189 гривен можно отведать стейк из языка с яблочным пюре.

Ближе к полуночи Андрей Богдан переместился в новый ночной клуб неподалеку моста Метро. В заведении под названием QUEEN в этот вечер выступал российский шоумен Александр Ревва (псевдоним Артур Пирожков).

Артур Пирожков в киевском клубе QUEEN, фото: vklube.tv

Помимо Артура Пирожкова, который поет знаменитую песню со словами "Андрей, ну слышишь, Андрей! Ну сколько можно ждать Андрей? Короче, бесишь меня" на концерте появилась и Светлана Лобода (LOBODA), которая приехала в Киев на свадьбу младшей сестры.

Богдан на концерте Пирожкова, фото: instagram.com

"Вообще-то артист Александр Ревва - гражданин Украины. Очень патриотичный парень", - оправдывался позже Богдан в интервью сайту theБабель.

Что касается билетов, то на выступление "патриотичного парня" Реввы можно было попасть за 5000 гривен и постоять у бара, столик на четверых стоил 30 000 грн (депозит 10 000 на всех , остальное - цена билетов).

На выходные дни помощник президента отправился во Львов и не сам. Засветился Богдан на фестивале Leopolis Jazz Fest, куда съехалось немало украинского бомонда. Оттуда он сам выложил фотографию с двумя девушками: журналисткой Севгиль Мусаевой и светской львицей Анастасией Сличной.

Севгиль, Андрей и Анастасия, фото: facebook.com

И если с главредом "Украинской правды" он только сфотографировался, то Анастасия Сличная сопровождала главу ОП везде.

Как рассказали "Стране" в окружении Богдана, если он выложил фото с девушкой - то это серьезно.

"После развода (около полугода назад - Прим.Ред.) вообще никаких снимков не было. Он, кстати, не сильно любит афишировать. А тут вот показал, наверное, не просто так. Андрей - завидный холостяк, многие сейчас слюни пускают", - говорит наш собеседник и добавляет, что во Львове Андрей и Анастасия жили в одной гостинице.

Пара выбрала пятизвездочный отель Citadel Inn, который расположен в старой крепости (центр Львова). Сутки в номере люкс тут стоят $400 (около 10400 грн), а в двухместном улучшенном - $187 (4900 грн).

Анастасия Сличная, фото:woman.ua/facebook.com

Спутница Андрея Богдана в прошлом была кинопродюсером компании Wise Vision (в основном съемки фильмов). В 2013 году она рассказывала в интервью порталу BESTIN.ua, что "нашла себя в профессии": "Думаю, что в профессии, я уже себя нашла. Нужно делать то, что умеешь делать по-настоящему хорошо. Только тогда чувствуешь полную реализацию своего потенциала, настоящий драйв и вкус победы. Моя задача заключается в умении найти подходящих актеров, локацию, идеи, сценарий, заставить все работать, как единый механизм. Но играть – это несколько другая плоскость. Я очень хорошо знаю, что камера способна уловить любую фальшь и преподнести ее зрителю крупным планом".

Но через пару лет приставка "продюсер" исчезла и появилась Анастасия Сличная - сооснователь интернет-платформы по дизайнерской бижутерии Jewellery BAZAR, а также совладелица (вместе с Екатериной Голденштейн и Ириной Пожарской) бренда купальников и нижнего белья La Mare Swimwear.

Екатерина Голденштейн, Ирина Пожарская, Анастасия Сличная - основательницы La Mare Swimwear, фото: vogue.ua

Изделия La Mare Swimwear продаются уже четыре года. Шоурум находится на Крещатике, а corner (угол в мультибрендовом бутике) - в ЦУМе. В среднем купальник стоит 3000 гривен.

Что касается сайта по продаже ювелирных изделий Jewellery BAZAR, то по словам Анастасии, она занимается сугубо продвижением и финансовой стороной. В онлайн магазине можно найти, как оригиналы украшений, так и бижутерию-копию брендов.

Андрей Богдан и Анастасия Сличная, фото: facebook.com

Кстати, помимо концертов на фестивале, Богдан и Сличная были замечены на афтерпати во львовском ночном клубе MALEVICH, а утром - в холле гостиницы, где остановились.

Как писала уже "Страна", младшая дочь премьер-министра Гройсмана стала совладелицей торгового центра в Виннице.