Народный депутат Ирина Луценко продолжает показывать дизайнерские вещи со своего шкафа.

Буквально недавно мы писали о том, что жена генерального прокурора пришла на работу в Верховную Раду в модных туфлях без задников за $595. Это были мюли люксового бренда обуви Malone Souliers.

И вот сегодня Ирина вместе со своим супругом посетила первый благотворительный вечер "Анна Киевская. Новое тысячелетие" в поддержку Культурного центра Анны Киевской и Церкви святых Бориса и Глеба во Франции. Мероприятие проходило в Национальном заповеднике "София Киевская".

Конечно же, идеальным дресс-кодом для такого выхода в свет - это вышиванка.

Видимо, так и решила госпожа Луценко и пришла в вышитом платье от украинского дизайнера Юлии Магдыч.

Модель длинного платья называется SWAN ("лебедь" - англ). Оно выполнено из 100% натурального льна. Стирать вещь нельзя. Только сухая чистка.

В онлайн магазине, где продаются вещи дизайнера, стоит такое $1920 или 50 283 гривны по курсу НБУ на 26.06.2019 года. Шить платье по индивидуальному заказу будут около 3 недель. По Украине - доставка бесплатная.

Отметим, что у 34-летней певицы Тины Кароль в гардеробе есть такое же платье, а еще вышиванки бренда Yuliya Magdych носят подруги-депутаты Ирины Луценко. У Марии Ионовой из БПП есть платье-пальто под названием "Опиум" за $3050, а у Ирины Геращенко - платье Porcelain Bouquet ("фарфоровый букет" - англ.) за $1720.

Нардеп Ионова (по середине) поет гимн в платье от Магдыч, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Для своих коллекций Юлия Магдыч использует мотивы орнаментов Киевской Руси, изображения славянских богов, а также традиционную вышивку, немного ее трансформируя.

Ирина Геращенко в платье от Юлии Магдыч, фото: facebook.com

Как писала уже "Страна", китайцы начали продавать Зеленского на футболках, чашках и чехлах. В интернет-магазинах появились вещи с изображением президента Украины.