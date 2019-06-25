Сегодня кортеж премьер-министра Владимира Гройсмана около 11.45 появился на улице Физкультуры.

Полицейские для быстрого проезда машин чиновника, по традиции, придерживали автопоток. 41-летний лидер партии "Украинская стратегия" спешил на мероприятие - в Холле Чемпионов на НСК "Олимпийский" он принял участие в конференции "Новая украинская школа: успехи и вызовы первого года внедрения", где присутствовали: Лилия Гриневич, родители, учителя, директора школ и общественные активисты.

Полицейский ждет кортеж Гройсмана, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Кортеж главы Кабинета министров состоит из четырех автомобилей: седан Volkswagen Passat, за ним - бронированный Mecedes, в котором едет Гройсман, после - серебристый микроавтобус Volkswagen Transporter и замыкает автоколонну легковушка Skoda SuperB.

Напомним, что Гройсман время от времени ездит и на внедорожнике Toyota Land Cruiser, но чаще все же передвигается на бронированном "мерсе" представительского класса.

Кортеж Грйосмана заезжает на территорию НСК "Олимпийский", фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Отметим, что перед появлением премьерского кортежа сотрудники полиции перекрыли соседние улицы и остановили автопоток. Гигантских пробок это обычно не создает, только небольшое замедление движения. Процесс контролируют и сопровождают регулировщики.

Интересно, что для президента Владимира Зеленского дороги пока не перекрывают. В кортеже гаранта мы насчитали шесть машин, включая машину-дублера.