На днях наконец-то состоялась свадебная вечеринка певицы Алины Гросу и ее избранника по имени Александр. До этого уже был девичник в Праге (Чехия) и сама роспись в Москве (Россия). Гостей пригласили на итальянский курорт Абано-Терме (область Венеция, провинция Падуя).

Фотографиями со свадьбы поделилась певица Ирина Билык, крестная мама и подруга невесты.

Перед вечеринкой: Павел Зибров, Дима Коляденко, Ирина Билык, Алина Гросу и Виталий Козловский, фото: instagram.com

Как рассказывала сама Гросу в интервью "Комсомольской правде в Украине", что с женихом она долгое время дружила, но вскоре дружба переросла в отношения: "С Сашей мы долгое время дружили. Изначально это была просто дружба, а со временем мы поняли, что не можем жить друг без друга. Вот так мы вместе уже 4 года. Я никогда о нем не рассказывала и всегда хранила наше счастье в стороне от прессы. Это очень личное".

Александр и Алина, фото: instagram.com

Также 24-летняя Алина поведала, что ее муж - начинающий бизнесмен, но в какой сфере не уточнила. "Саша очень талантлив. Он начинающий бизнесмен. Я им очень горжусь. Для меня важно, чтобы мой парень не слыл каким-то мажором, всего добивался сам, без помощи родственных связей. В нашей семье так было принято всегда. Я сама с детства работаю, я - карьеристка и трудоголик, поэтому и здесь наши взгляды с ним совпали".

Алина Гросу во время росписи в загсе, фото: instagram.com

Для свадебной церемонии в Италии у Алины Гросу было три разных платья. Последнее с цветочной вышивкой она надела уже на разрезание свадебного торта и танцы.

Алина Гросу и Александр на итальянской свадьбе, фото: instagram.com

Также невеста спела для гостей, а еще пару хитов подарила присутствующим Ирина Билык.

Молодожены фотографировались с гостями. Среди них была телеведущая Катя Осадчая (справа), фото: instagram.com

На вечеринку в Италию прилетели звезды украинского шоу-бизнеса: Виталий Козловский, Павел Зибров, Дмитрий Коляденко, телеведущая Катя Осадчая.

Гросу поет для гостей, фото: instagram.com

Как писала уже "Страна", молодожены Потап и Настя проводят медовый месяц в Турции. Пара выбрала для отдыха 5-звездочный отель класса люкс в Кемере.