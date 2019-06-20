19-летняя Кристина, младшая дочь премьер-министра Владимира Гройсмана, появилась в перечне руководящих должностей ООО "Магигранд". Это фирма, которой принадлежит земля и здание торгового комплекса "Магигранд" на улице Келецкой в Виннице. В этом году, кстати, отмечали десятилетие со дня открытия ТРЦ.

Общая площадь центра занимает 13800 кв.м, состоит он из 5 этажей. На третьем этаже разместился самый большой спортивный комплекс Винницы – "Спортлайф", также здесь есть кафе и рестораны.

Особая гордость - линия "Магифудс", это галерея фирменных магазинов, которые занимаются продажей продуктов питания от производителя. В "Магигранде" предоставляются услуги для клиентов, таки как маникюрный мини салон, услуги парикмахера, ремонт часов, ремонт одежды.

ТРЦ "Магигранд", фото: magigrand.com

Учредительницей общества с ограниченной ответственностью является уже долгие годы Елена Гройсман, супруга премьера и вот совсем недавно в документации стала фигурировать и их общая дочь Кристина.

Кристина Гройсман, фото: vk.com

Изначально у Елены была доля в 80% уставного капитала, но она 10% из них переписала на дочку. Соответствующие документы оказались в распоряжении "Страны".

Второй учредитель ООО "Магигранд" (наряду с супругой премьера) - Дмитрий Немерский. Согласно данным реестра юридических лиц, он также занимает должность директора фирмы.

Деятельность конторы - предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества.

Если проще - они сдают помещения в аренду под магазины и другие виды деятельсности в торговом центре "Магигранд".

Кристина Гройсман, фото: vk.com

Напомним, что ранее "Страна" писала, что Кристина Гройсман училась в Лондоне. Пару лет назад она стала студенткой частной школы-пансионата CATS College и в этом году уже должна была выбрать вуз и поступить. Как гласят рекламные брошюры колледжа, любой выпускник этой приватной школы-пансиона может стать студентом лучших вузов Великобритании, таких как "Кембридж" и "Оксфорд".

В Киеве девочка училась в модной "Новопечерской школе", куда сейчас ходит дочь президента Владимира Зеленского.

А старшая дочь премьер-министра Гройсмана получила вид на жительство в Британии. Юлия Гройсман открыла фирму в Лондоне и оформила там право на постоянное проживание. Теперь она может претендовать на британское подданство.

Уточним, что Юля - это дочь Елены Гройсман от первого брака, а вместе с Владимиром у них двое общих детей: дочь Кристина и сын Давид.