На днях президент Владимир Зеленский побывал с официальными визитами в Европе. Сначала он встретился в Париже с президентом Эммануэлем Макроном, а его супруга Елена посетила Елисейский дворец и пообщалась с Брижит Маркон.

"Жена президента Франции поделилась опытом организации различных проектов, проходящих под патронатом первой леди. Основное внимание сосредоточено на образовании и здравоохранении, вопросах, связанных с детьми и подростками. Елена Зеленская рассказала о своих замыслах относительно будущих проектов, над которыми планирует работать в Украине", - сообщила пресс-служба президента, а "Страна" посмотрела, какой наряд для этой встречи выбрала 41-летняя госпожа Зеленская.

Елена Зеленская и Брижит Макрон, фото: instagram.com

Как оказалось, Елена Зеленская снова надела костюм от украинского бренда. Бледно-голубой наряд первой леди от дизайнера Елены Ревы. Отметим, что бренд ELENAREVA был создан в 2012 году.

Если верить ценам на официальном сайте, то цена на дизайнерский жакет €500-700, а юбку можно приобрести за €600-700. То есть, костюм обошелся жене президента не меньше €1000.

Елена Зеленская (по середине) в Париже, фото: instagram.com

Также нам удалось рассмотреть обувь Елены. Это бежевые туфли-лодочки от известного малазийского дизайнера Джимми Чу (Jimmy Choo). Он стал популярным благодаря лестному отзыву принцессы Дианы о его работе. Изделия Джимми Чу неоднократно упоминаются в сериале "Секс в большом городе", а также в фильме "Дьявол носит Prada".

Елена Зеленская выбрала модель под названием Love 85. Каблук этих кожаных туфель - 8,5 сантиметров.

В Киеве обувь Jimmy Choo можно купить в мультибрендовом бутике SANAHUNT по цене 15900 гривен (около €540).

В брендовой обуви, а конкретно в кедах из телячьей кожи на резиновой подошве немецкого бренда Jil Sander - жена Зеленского была и в Брюсселе (Бельгия) и в Берлине (Германия). Пока Владимир Зеленский встречался с канцлером Ангелой Меркель, его жена гуляла по городу.

Елена Зеленская в Берлине, фото: instagram.com

Сейчас в онлайн магазинах на эту обувь уже скидки: если раньше они стоили $415, то сейчас можно заказать за $232 (6260 гривен).

Сумка Елены Зеленской американского бренда Staud и стоит $295 или около 8 000 гривен. В Киеве бренд Staud представлен в бутиках SPAZIO и Helen Marlen.

"Перед началом официальных мероприятий имела возможность ближе познакомиться со столицей Германии. Экскурсия в здании немецкого парламента - Бундестага. В сопровождении жены посла Светланы Мельник пешая прогулка Потсдамской площадью, обзорная поездка на экскурсионном автобусе. А вы знали, что в берлинских экскурсионных автобусах действует украиноязычный аудиогид?" - поделилась впечатлениями в своем фотоблоге Зеленская.

Елена Зеленская каталась на экскурсионном автобусе, фото: instagram.com

Как мы уже писали, в Вашингтоне Курт Волкер объявил о помолвке с журналисткой из Грузии. Невеста спецпредставителя США по Украине была в фиолетовом платье, а для вечеринки выбрали 5-звездочный отель.