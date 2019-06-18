На днях Курт Волкер, спецпредставитель Государственного департамента США по Украине женился на грузинке Ие Меурмишвили. Невеста - журналистка "Голоса Америки". Церемония бракосочетания прошла в Штатах, а среди гостей был Валерий Чалый, посол Украины в США.

"Все было прекрасно: погода, люди, атмосфера, музыка … Это была отличная вечеринка!" - сообщила Ия Меурмишвили на своей страничке в социальной сети Facebook. Также новоиспеченная жена выложила свадебные фотографии.

Как оказалось, свадьба состоялась в 5-звездочной гостинице в Вашингтоне под названием The Hay-Adams. Этот отель молодожены выбирают очень часто из-за огромной смотровой площадки, на которой можно сделать потрясающие фотоснимки.

Жених и невеста на свадебной вечеринке, фото: facebook.com

Помимо церемонии был также фуршет, неформальное общение с гостями и фотосессия.

Отметим, что двухместный номер в этой гостинице стоит от $350 за сутки.

Волкер и Меурмишвили общаются с гостями, фото: facebook.com

Отметим, что для Курта Волкера это второй брак, от первого у него есть сын и дочь. Его избранница тоже была замужем. У нее есть взрослый сын.

Молодожены с детьми от предыдущих браков, фото: facebook.com

Ие Меурмишвили сотрудничает с "Голосом Америки" с 2009 года. Она один из редакторов программы "Вашингтон сегодня".

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