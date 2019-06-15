Вне зависимости от того, когда состоятся парламентские выборы - летом или осенью, к концу декабря обновленная Верховная Рада будет вовсю функционировать. Конечно же, не обойдется без новогоднего корпоратива для сотрудников.

И если раньше, на празднике президентской партии звезда была одна - это артистка Оксана Билозир, то, если заглянуть в будущее - в этом году он может получиться насыщенным и по истине звездным, а также достаточно бюджетным.

"Страна" решила пофантазировать над тем, как могли бы парламентарии встретить 2020 год с коллегами.

Конечно же для любой вечеринки нужен сценарий. Им мог бы легко заняться 53-летний Александр Ткаченко, генеральный директор группы каналов "1+1 Mediа". Он не только творческий человек, но и хороший организатор, учитывая то, что он уже десять лет руководит медиа-империей олигарха Игоря Коломойского.

Александр Ткаченко, фото: facebook.com

Как мы уже писали, Ткаченко идет под номером 9 в списке партии "Слуга народа".

Меню и праздничным столом тоже следует заниматься профессионалу. Для этого идеально подходит 47-летний Николай Тищенко, которому принадлежат рестораны сети "Наша карта" ("Велюр", "Ришелье", "Сейф", "ТургенеФ", "Пушистый", Olmeca Plage, "Три вилки"). Предполагаем, что за свою ресторанную деятельность Николай перепробовал множество блюд и мог бы много чего вкусного предложить депутатам.

Напомним, что некоторое время Тищенко был судьей кулинарного шоу "МастерШеф" ("СТБ"), а также вел программу "Ревизор" ("Новый канал").

Николай Тищенко, фото: facebook.com

"Страна" уже сообщала, что Николай Тищенко будет баллотироваться от президентской партии "Слуга народа", он хочет стать народным депутатом по киевскому округу №218 (Святошинский район).

"Но какой же корпоратив без ведущего?", - спросите вы. А никакой.

Ведущий уже есть и это 37-летний шоумен Сергей Притула (подробнее о нем можно прочитать здесь). У него за спиной многолетний опыт в роли конферансье и тамады. Так же он стал одним из самых скандальных модераторов Национальных отборов и прямого эфира "Евровидения". А еще именно он соглашался бесплатно провести дебаты Порошенко против Зеленского на "Олимпийском".

Поэтому здесь без вариантов, лучшего ведущего для депутатского корпоратива не отыскать.

Сергей Притула, фото: karabas.live

Напомним, что телеведущий находится под номером 30 в списке партии "Голос".

С развлекательной программой проблем вообще не будет. За юмористическую часть может отвечать 44-летний Юрий Корявченков, актер студии "Квартал 95", известный по прозвищу Юзик. Он очень долго играл в КВН и выступал в "квартале", поэтому с шутками может помочь.

Юрий Корявченков, фото: facebook.com

На президентских выборах Юрий Корявченков был главой штаба кандидата Владимира Зеленского в Кривом Роге, где и баллотируется по округу №31 от партии "Слуга народа".

Развлекательная программа может затянуться надолго, так как в парламент идет множество певцов.

К примеру, 69-летний Михаил Поплавский со своими хитами мог бы выступить первым, так как в Верховной Раде он уже работал. Поющий ректор возглавил список Аграрной партии. За ним в программу следовало бы поставить дуэт 66-летнего Виталия и 61-летней Светланы Билоножко. Хотя бы ради их шлягера "Мелодия для двух сердец". Супружеская пара проходит по спискам партии "Сила и Честь" Игоря Смешко.

Виталий и Светлана Билоножко - "Мелодія для двох сердець", видео: youtube.com

Ну а дискотечную часть с легкостью закроет 44-летний Святослав Вакарчук, певец и лидер партии "Голос" и артистка 32-летняя Анастасия Приходько, которая будет баллотироваться по мажоритарному округу от партии "Батькивщина". Но пока она не признается, какой именно это будет округ.