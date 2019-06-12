Вчера фотокорреспонденты "Страны" сняли правительственный кортеж президента Владимира Зеленского. Как оказалось, он состоит из шести машин: двух основных и четырех сопровождения.

41-летний Зеленский ездит в одном из двух одинаковых Mercedes-Benz S-Class с идентичными государственными номерами. Основной машиной в кортеже считается та, в которой сидит охраняемое лицо, кстати, на сленге она называется "упаковка". Так вот, "Стране" стало известно, откуда Владимир Александрович получил "упаковку" и к ней машину-дублера.

Как выяснилось, эти два "Мерседеса" покупали для экс-президента Петра Порошенко. 29 ноября прошлого года президентская автобаза объявила о заключении соглашения с конторой "Автомобильный Дом - Украина Мерседес Бенц" на приобретение двух автомобилей Mercedes-Benz S-600 за 41,98 млн грн.

Автомобили в цвете "черный металлик" с салонами с черной кожаной обивкой "эксклюзив фарфор" доставили в Украину к концу 2018 года. Стоимость каждого - около $750 тыс.

Как нам рассказали источники в госохране, Петр Алексеевич пересаживаться на них не захотел. Планировал ездить уже после победы на президентских выборах.

"Мерседесы" в кортеже Петра Порошенко, фото: Аркадий Манн, "Страна"

А вот когда пришел к власти Владимир Зеленский, он напрочь отказался садиться в авто, на которых возили Порошенко и взял в свой кортеж те самые новенькие "Мерседесы" с кожаным салоном.

Отметим, что по нашим наблюдениям, в кортеже президента Зеленского не всегда есть машина-дублер. В свой первый рабочий день он отправился в Администрацию президента кортежем из пяти машин.

Интересно, что буквально на прошлой неделе источники в окружении Владимира Зеленского сказали "Стране", что он уменьшил свой кортеж с восьми до двух автомобилей. Больше ничего не уточнялось. Возможно, два автомобиля - это и есть те самые черные "мерсы", а машины сопровождения в счет не берутся.