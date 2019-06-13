На днях 37-летний Сергей Притула, телеведущий "Нового канала" объявил о том, что собирается в Верховную Раду в качестве народного депутата по спискам партии Вакарчука.

"Друзья, я баллотируюсь в парламент по спискам партии "Голос", - заявил он у себя на странице в социальной сети Facebook. - Если бы мне все нравилось, что происходит в украинской политике в последнее время, а сейчас и подавно, я, пожалуй, бы этого не делал. Выходить из собственной зоны комфорта - это не очень приятно, но я бы хотел быть полезным этой стране и людям".

Также Притула отметил, что попросил лидера партии Святослава Вакарчука поставить его в списке тридцатым, чтобы у избирателей был стимул голосовать и партия преодолела 10%-ый барьер.

Тем временем "Страна" решила вспомнить о том, что Сергей Притула не просто прикольный ведущий и юморной парень, он очень близок к политическим кругам.

Сергей и Екатерина, фото: facebook.com

Дело в том, что в 2015 году Притула женился во второй раз. Его избранницей стала Екатерина из Донецка. Она - дочь влиятельного бизнесмена-застройщика Виктора Сопельника, который в 2012 году тоже хотел ворваться в украинский парламент. Однако проиграл выборы по мажоритарному округу в Краматорске.

У Сергея и Екатерины родилась дочь Соломия. Отметим, что у Притулы есть еще сын от первого брака.

Но это еще не все. У жены Сергея есть старшая сестра Светлана. Она замужем за миллионером, экс-регионалом и депутатом Виталием Хомутынником ("Видродження").

Виталий Хомутынник и жена Светлана, фото: jetsetter.ua

Хомутынник в украинской политике персона яркая. Его связывают с олигархом Игорем Коломойским, а также ходят слухи, что он может порешать чуть ли не любой вопрос в налоговой или таможне. С 2016 года о Хомутыннике пишут как о молодом олигархе, он обзавелся яхтами и самолетами, которых почему-то нет в декларациях.

В прошлом году мы писали о том, что его яхта приплыла к берегам Сардинии, а точнее в круизный порт Ольбия. До этого судно названием APОSTROPHE (англ - "апостроф") стояла поблизости острова Понца.

На досрочных выборах в парламент Виталий Хомутынник планирует баллотироваться по мажоритарному округу в Харькове.

Как писала уже "Страна", поющий ректор Михаил Поплавский возглавил список Аграрной партии на выборах в Раду.