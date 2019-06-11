Сегодня, 11 июня, Конституционный суд Украины рассматривает по существу представление нардепов от Народного фронта о признании указа президента Владимира Зеленского о роспуске Рады неконституционным.

Накануне заседания сам Владимир Зеленский сделал заявление, в котором сказал, что будет присутствовать на сегодняшнем заседании. И он был. Правда не более 10 минут.

Владимир Зеленский в зале КСУ, фото: "Страна"

Зашел в зал внезапно во время речи судьи, коротко сообщил, что рейтинг доверия Раде упал до 4% и народ аплодирует решению распустить парламент. "Надеюсь вы примете справедливое решение, за которое нам всем не будет стыдно", - сказал он и вскоре покинул суд.

"Страна" видела, как кортеж Зеленского покидает внутренний двор Конституционного суда. На сей раз в автокараване президента мы насчитали шесть машин, хотя в прошлый раз их было пять.

За несколько минут до выезда гаранта - проехала легковушка Volkswagen Passat, которая расчищает автопоток ("кукушка"), потом - микроавтобус Volkswagen Transporter с охраной, следом два одинаковых Mercedes-Benz S-Class с идентичными государственными номерами (в одном из них едет Владимир Зеленский), и замыкают кортеж бусик и седан Volkswagen.

Основной машиной в кортеже считается та, в которой едет охраняемое лицо, кстати, на сленге она называется "упаковка".

Замыкающие кортеж автомобили, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Лайфхаком с машиной-дублером пользовался и экс-президент Петр Порошенко. Однако в кортеже было девять машин и реанимобиль.

Отметим, что регулировщики дороги для Зеленского не перекрывали, он отправился в сторону Администрации президента.

Интересно, что буквально на прошлой неделе источники в окружении Владимира Зеленского сказали "Стране", что он уменьшил свой кортеж с восьми до двух автомобилей. Больше ничего не уточнялось. Возможно, два автомобиля - это и есть те самые черные "мерсы", а машины сопровождения в счет не берутся.

Как писала уже "Страна", в Киеве Зеленский живет возле здания Верховной Рады, по адресу улица Грушевского 9А. В народе этот дом называют "монстром".