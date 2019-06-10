40-летний Андрей Коболев, глава правления "Нафтогаз" абсолютно не герой светской хроники. Его редко можно увидеть на фото с мероприятий, а тем более повстречать в частной жизни. В тусовке поговаривают, что он любитель хороших мест с недешевым чеком.

Однажды мы уже встречали его в ресторане Alaska, где кило краба стоит 1999 гривен.

А на этих выходных папарацци "Страны" заметили чиновника на летней террасе еще одного из заведений Киева.

Андрей Коболев вместе со своей спутницей посетили ресторан "Прага" в районе ВДНХ, который любят наши спортсмены и знаменитости. Здесь очень большая веранда на воде, где можно поесть и провести время.

Андрей Коболев со спутницей, фото: "Страна"

Коболев и его подруга заказали по салату, а из напитков выбрали розовое шампанское. Отметим, что в "Праге", самая дешевая бутылка такового стоит 3 800 гривен. А вот салаты стартуют от 182 гривен за блюдо из овощей с сыром фета, а за салат с угрем и авокадо придется заплатить 397 гривен.

Пара провела на террасе около двух часов, они трапезничали и вели беседу.

Спутница Андрея Коболева, фото: "Страна"

Как рассказал нам персонал одного из ресторанов, где часто появляется чиновник - он хороший клиент и оставляет щедрые чаевые.

Напомним, что Андрей Коболев холост. В 2017 году он развелся со своей супругой Зоряной, от брака с которой у него есть трое детей. Вместе Андрей и Зоряна прожили около 14 лет.

Зоряна Коболева, фото: facebook.com

Также "Страна" нашла американский дом мамы Коболева, которой глава НАК перевел свою огромную премию. Наталья Коболева живет в пригороде Вашингтона в доме стоимостью $700 000.