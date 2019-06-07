Народный депутат 53-летняя Ирина Луценко пополнила свою коллекцию брендовой обуви. Мы уже писали, что в ее гардеробе есть модные туфли с золотыми каблуками Tom Ford, сникеры (кроссовки на резиновой подошве) итальянского дома Fendi, а также полуботинки Jimmy Choo.

Но на сей раз она превзошла саму себя, придя в парламент в кремовых туфельках на шпильках и без задников, которые вот уже несколько лет в тренде.

Ирина Луценко в Раде, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Как оказалось, у Ирины Луценко бежевые мюли (обувь без задника и с закрытым носком) английского люксового бренда обуви Malone Souliers, который делает ставку на тонкую ручную работу и необычный дизайн. Эту обувь очень любят в Голливуде, а на красной дорожке кинофестиваля в Каннах (2017) несколько звезд появилось именно в мюли Malone Souliers.

Такую модель как у жены генпрокурора в онлайн-магазинах найти достаточно проблематично, так как коллекции все время обновляются. Стоят они $595 или около 16 000 гривен.

Отметим, что в коллекциях Malone Souliers сложно найти пару с каблуком ниже 10 сантиметров, но для госпожи Луценко - это не проблема, она практически всегда ходит в обуви на высоких шпильках.

Что касается одежды, в тот день на Ирине был красный костюм с бежевыми лампасами и шелковая майка с кружевом.

В одном из своих интервью, Ирина рассказывала, что носит бижутерию, а все свои наряды шьет.

"Я очень много шью. Выдаю точку: на улице Боженко есть очень большой склад тканей. В Украине вообще можно купить любую ткань любой марки", - заявила Луценко.

Как писала уже "Страна", в прошлом году Ирина Луценко стала бабушкой. В семье Александра, старшего сына политиков родилась дочь Саша.