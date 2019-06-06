Рыженькая солистка группы "НеАнгелы" очень скоро станет холостячкой. После пяти лет брака, Слава разводится со своим супругом Эдгаром Каминским, известным пластическим хирургом.

Эдгар и Слава, фото: tv.ua

Как стало известно, бракоразводный процесс назначен на 12 июня 2019 года и состоится в Подольском районном суде города Киева. Судья - Татьяна Войтенко.

Исходя из выписки, которая размещена на сайте Судова влада України, инициатором развода стал Эдгар и подал заявление 19 апреля.

Эдгар и Слава с детьми, фото: instagam.com

Пара поженилась в 2014 году. За время брака у них родилось двое детей: сын Леонард и дочь Лаура.

Пока супруги никак не комментируют свой развод. Также неизвестно, что именно стало причиной разрыва брака. Хотя неоднократно ходили слухи о том, что в последнее время отношения у певицы и хирурга очень натянутые.

Слава неоднократно ревновала Эдгара к его пациенткам.

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