Вчера первая леди Елена Зеленская выложила фотографии из Брюсселя (Бельгия), где у президента был ряд встреч. Пока Владимир Зеленский был занят, его супруга гуляла по городу и делилась снимками в своем фотоблоге Instagram.

"Брюссель. Первый зарубежный визит. Сегодня имела возможность насладиться волшебным городом и следила за ходом официальных встреч Владимира. Хочу поблагодарить за гостеприимство жену Главы Миссии Украины при НАТО Инну Пристайко и жену Посла Украины в Бельгии Тамару Точицкую", - написала 41-летняя Елена.

На фотографиях Первая леди позирует в бежевом костюме (жакет и широкие брюки), белой футболке и кедах. В руках - квадратная сумка цвета коньяка.

Елена Зеленская в Брюсселе, фото: instagram.com

"Страна" рассмотрела одежду и сумку жены президента и пообщалась со стилистами, чтобы узнать, на сколько удачный образ у первой леди.

Как оказалось, квадратный аксессуар жены Зеленского - это сумка американского бренда Staud.

Компания была основана Джорджем Аугсто и Сарой Штаудингер в 2015 году в Лос-Анджелесе. Интересным элементом коллекции Staud стали сумки-тоут, как у Елены. Они выполнены из качественной телячьей кожи.

Сумка модели Shirley стоит $295 или около 8 000 гривен. В Киеве бренд Staud представлен в бутиках SPAZIO и Helen Marlen.

Всего за несколько лет существования, коллекции этого лос-анджелесского бренда успели полюбиться многим инфлюенсерам (от англ. "влиять"). Также сумки Staud можно увидеть в руках моделей на мировых Неделях моды.

Костюм на Зеленской от украинского бренда SIX., который был создан в 2017 году дизайнером Юлией Богдан.

"Пиджак из коллекции, а для Елены был изменен только материал. Брюки были созданы специально для первой леди. Все ориентировочное стоимости наших жакетов есть на сайте. Они в одном ценовом диапазоне от коллекции к коллекции и одинаковы по стоимости для всех клиентов бренда", - рассказали "Стране" в пиар-службе бренда SIX. (точка в конце обязательна - Прим.Ред.)

Если верить ценам на официальной странице бренда, то цена на дизайнерские брюки колеблется в рамках €300-500, а жакет можно приобрести за €450-600. То есть, костюм обошелся жене президента приблизительно в €1000 ($1100 или 30 000 гривен).

Костюм от украинского бренда SIX., фото: instagram.com

Стилист и художник Елена Тихая рассказала "Стране", что длина брюк и широкий манжет утяжеляют силуэт, но в целом внешний вид первой леди соответствует трендам сезона.

"На первой леди эмансипированный брючный костюм песочного цвета, который сейчас актуален. В комбинации с обувью в спортивном стиле и простой футболкой - образ смотрится достаточно неформально и расслабленно. Фигура Елены позволяет ей надевать именно такой вариант фасона, хотя плотная фактура ткани, длина брюк и широкий манжет утяжеляют силуэт. Линия плеча жакета могла бы быть визуально шире, для достижения эффекта оверсайз (свободного кроя), на фоне которого нижняя часть силуэта смотрелась бы легче", - объясняет Тихая.

В свою очередь стилист Макс Киреев, который работает со многими телеведущими и звездами, обращает наше внимание на то, что грубая сумка-квадрат убирает легкость наряда и было бы не плохо дополнить образ.

"Елена Зеленская, имея превосходные природные данные, может украсить любой наряд, какой только выберет. В этом образе она решила показать нам другую свою сторону, простую, ближе к народу, молодежи, легкую и современную. Но не обошлось без мелких ошибок. Пойдем снизу вверх по Елене. Кюлоты (широкие укороченные штаны до середины голени) хотелось бы на пару сантиметров короче, чтобы больше открыть лодыжку и зрительно "вытянуть" рост, жакет в тему с футболкой, но мне не хватило там нежного украшения на шею. Недоработан образ. Грубая сумка-квадрат убирает легкость наряда. Прическа легкая и воздушная, но есть и минус, она зрительно уменьшила голову Елены. Нужно было поиграть с укладкой, или хотя бы завести одну прядь за ушко. Пока что вижу, что Елена хочет быть современной первой леди, и это хорошо!", - подытожил Киреев.

Отметим, что для инаугурации мужа Елена Зеленская выбрала наряд от украинского дизайнера Артема Климчука. Как нам рассказал дизайнер, больше никому такой наряд не пошьет, а трудились над ним семь мастеров на протяжении 184 часов.