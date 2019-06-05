37-летняя российская журналист и телеведущая Ксения Собчак снова оказалась в центре сплетен. На сей раз ее подловили папарацци на Кипре вместе с актером Максимом Виторганом, с которым она якобы рассталась и ушла к другому. Тот другой - это режиссер Константин Богомолов. Именно с ним в одном из кафе подрался Виторган-младший. И якобы у Ксении с ним роман.

Как пишет издание StarHit, на днях состоялась масштабная вечеринка на Кипре. Там пела Лаура Перголицци (LP). На этом мероприятии был замечен 46-летний Виторган со своей экс-супругой. А уже на следующий день, несмотря на тщательную конспирацию, удалось сделать фото, как Ксения и Максим вместе принимают солнечные ванны. Лежа на шезлонгах под пальмами, пара о чем-то увлеченно беседовала, чем удивила прохожих.

Собчак и Виторган на Кипре, фото: starhit.ru

"Они мутят. То с Богомоловым все было ради пиара", - пишут пользователи социальных сетей.

Интересно, что в мае этого года, спустя несколько месяцев после развода, пара была замечена во время совместного отдыха на испанском курорте. Вместе с сыном Платоном бывшие супруги находились в Марбелье.

Напомним, что журналистка и актер тайно поженились еще в 2013 году. Через три года у супругов родился сын. Однако к концу 2018-го в прессе начали появляться сообщения о том, что отношения Виторгана и Собчак разладились. Спустя некоторое время распространились слухи о том, что якобы телеведущая начала встречаться с театральным режиссером Константином Богомоловым. А в марте 2019 года Максим и Ксения уже официально подтвердили, что живут раздельно, но продолжают воспитывать маленького Платона.

Константин Богомолов, фото: facebook.com

Кстати, была и версия о том, что этот скандал не более, чем реклама. Писали, что драка в центре Москвы и любовный треугольник "Виторган, Собчак и Богомолов" — пиар-кампания нового шоу Ксюши на YouTube-канале. Якобы задумка сюжета принадлежала Константину.

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