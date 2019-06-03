В последнее время Олег Ляшко, лидер "Радикальной партии" выкладывает очень мало фотографий в социальные сети, а на телеэфирах его стараются не показывать крупным планом.

Дело в том, что у 46-летнего народного депутата - шишка на лбу, которую он тщательно скрывает. "Стране" стало известно, откуда она появилась у главного радикала.

По нашей информации, отметину на лбу Ляшко поставил Игорь Мосийчук еще до выхода из "Радикальной партии". Вернее, метко ударил его своей тростью.

Ляшко на канале Newsone с шишкой на лбу, видео: faсеbook.com

Как нам стало известно, конфликт произошел около двух недель назад. "Мосийчук на эмоциях ударил Ляшко по голове тростью. На фото и видео можно увидеть след и царапину. Олега Валерьевича сильно гримируют, но опухоль все равно не удается скрыть полностью. Причина ссоры - глобальный скандал. Общая ситуации внутри партии - деньги, бюджет, медиа поддержка, развал структуры", - рассказывает "Стране" источник из партии.

Дело было до выхода Игоря из партии. 47-летний Мосийчук думал давно ее покинуть, и это понимали по его эфирам, постам в социальных сетях и действиям. Публичная огласка была делом времени.

Сам Олег Ляшко отреагировал на решение соратника уйти из партии колко и агрессивно: "Я приветствую это его решение: баба с воза – кобыле легче".

Рана на лбу Ляшко еще полностью не зажила, фото: NewsOne

Мы дозвонились Игорю Мосийчуку, чтобы узнать был ли конфликт и получили очень ожидаемый ответ.

"Никого я не бил. Это просто слухи, не более. Я сейчас со всеми общаюсь вежливо. У меня были конфликты с другими членами партии, без имен. О причинах моего выхода из партии я скажу после 21-го июля, а может, напишу о них в своих мемуарах, когда выйду на политическую пенсию", - сказал "Стране" нардеп.

Как рассказали нам источники из партии, "внутренний кодекс настоящего радикала" не позволяет ни при каких обстоятельствах выносить сор из избы, чтобы не давать повода сплетням.

Игорь Мосийчук и его трость, фото: facebook.com

Кстати, для Мосийчука вообще обычное дело применять силу во время конфликтов. Интересно, что около года назад на канале NewsOne он вел дискуссию с депутатом Сергеем Лещенко (тогда еще БПП) и поставил ему в упрек посещение "Марша равенства", на что Лещенко сказал, что "развивать тему гей-парада" стоит лидеру "Радикальной партии" Олегу Ляшко, имея ввиду слухи о его нетрадиционной сексуальной ориентации. После эфира Мосийчук ударил тростью Лещенко, возмутившись словами о своем тогда еще шефе.