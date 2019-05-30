В "Радикальной партии" ожидается пополнение! Совсем недавно родила депутат Алена Кошелева и вот стало известно, что вскоре отцом станет ее соратник Сергей Рыбалка. Отметим, что от первого брака у 40-летнего нардепа есть малолетняя дочка Роксолана.

Супруга политика Анастасия Байбородина выложила снимок с округлившимся животиком у себя на странице в социальной сети Facebook и написала: "немножко беременна".

Напомним, что Анастасия в прошлом году преподнесла Сергею необычный подарок на день рожденья - записала песню SEREZHA ("Сережа") и сняла видеоклип.

А годом ранее сама Анастасия в день своего рождения получила в подарок трансляцию фотографий на Таймс-сквер в Нью-Йорке. 8 декабря в центре Манхэттена на одном из зданий показывали фотоколлажи Анастасии с Сергеем. Естественно журналисты предположили, что такой дорогой и романтический подарок мог сделать жене только любящий муж Рыбалка.

После этого поднялся большой скандал, чреватый уголовным делом (депутат не внес этот подарок в свою декларацию, что требовал закон).

После чего девушка поспешила уточнить, что этот презент ей сделала мама. Ольга Байбородина также оперативно прокомментировала происходящее подтвердив, что это она заказала трансляцию снимков, а не ее зять.

Сергей Рыбалка в парламенте, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Теща Рыбалки - широко известна в узких кругах. Она единственный эксперт по женскому вождению в Украине. Именно она создала известную сеть школ "АвтоЛеди", где женщины-инструктора учат представительниц прекрасного пола водить автомобили по городу.

А еще Сергей и Анастасия любят дорогой отдых на курортах. "Страна" публиковала эксклюзивные фото депутата в Сен-Тропе. Тогда Рыбалка в окружении многочисленных девушек плавал на яхте M&M, аренда которой в летний сезон, согласно расценкам на сайтах проката, составляет €8500/день.

Напомним, что Сергей Рыбалка, по данным СМИ, является одним из спонсоров "Радикальной партии". Принадлежащие нардепу и его близким родственникам предприятия производят семечки под известной маркой SEMKI, сухарики FLINT и товары для дома - мыло, салфетки.