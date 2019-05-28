Перед инаугурацией президента Владимира Зеленского в кулуарах ходила шутка о том, что на "коронацию" 100 депутатов придет в зеленых галстуках. Мол, переметнутся на сторону новой власти.

Такого тогда не случилось, а вот сегодня Верховная Рада действительно "позеленела". Сразу несколько женщин-депутатов пришли на работу в одежде зеленых оттенков.

В частности, Виктория Сюмар ("Народный фронт"), внефракционная Надежда Савченко, вице-спикер Оксана Сыроед, а также представительницы "Батькивщины": Алена Шкрум и Елена Кондтратюк достали из своего шкафа вещи оттенков зеленого.

"Страна" поинтересовалась у специалистов в сфере моды насколько в этом сезоне популярен зеленый и как его правильно носить.

Надежда Савченко в темно-зеленой рубахе, фото: Аркадий Манн, "Страна"

"Институт цвета Pantоne назвал три оттенка зеленой семьи, которые буду сочетаться с главным цветом года - коралловым. Это "оливка в мартини" - что-то близкое к цвету хаки, "золотой лайм" - теплый травянистый и глубокий холодный оттенок "лесной биом". Вот кстати, на Надежде Савченко сегодня блуза как раз последнего, лесного оттенка, а у Шкрум пиджак кедрово-зеленый", - рассказывает "Стране" персональный стилист и художник Елена Тихая.

Также она добавляет, что народные депутаты выбрали формальные деловые сочетания в одежде, но зеленый цвет можно комбинировать более креативно, главное, учитывать обстановку.

Оксана Сыроед пришла в широких брюках, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Вице-спикер Оксана Сыроед к белой блузке подобрала широкие брюки оттенка "зеленый кетсаль" (quetzal green), который был на пике популярности в осенне-зимний период, но до сих пор остается актуальным.

"В мире моды зеленому пророчили популярность еще до нового года. В тренде - цвета земли, глуховатый зеленый, травяной и да, оливка", - говорит дизайнер Лилия Братусь, платья которой носит экс-первая леди Марина Порошенко.

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