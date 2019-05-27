Молодожены Настя Каменских и ее продюсер Потап устроили себе 10-дневный медовый месяц. Пара на частном самолете улетела в Турцию. Здесь 38-летний Алексей и 32-летняя Анастасия отдыхают в 5-звездочном отеле Maxx Royal Kemer Resort. Им компанию состовляют две подруги семьи: дизайнер Аня Андрийчук-Завгородняя и Люда Голубицкая, основательница ивент-агентства GG Project, которое занималось организацией звездной свадьбы.

Потап и Настя в самолете, фото: instagram.com

Так как пара решила уже не скрывать свои отношения и не тянуть больше интригу, то Настя и ее супруг активно делятся фотографиями с отпуска в социальных сетях.

Настя и Потап на пляже в турецком отеле, фото: instagram.com

Гостиницу Maxx Royal Kemer Resort в поселке Кириш очень любят украинские знаменитости и футболисты. Отдыхающие тут часто видят наших звезд. Кстати, Потап и Настя отдыхают здесь не впервые.

"Потап - самый настоящий инстамуж. Он может часами фотографировать Настю без нервов и раздражения", - рассказывают очевидцы, которые сейчас отдыхают в этом же отеле.

Гостиница расположена в 60 км от аэропорта в городе Анталья. Состоит из основных зданий и вилл в парковой зоне прямо на побережье Средиземного моря.

Что касается цен, то это отнюдь не бюджетный вариант. К примеру, в июне сутки проживания на вилле с тремя спальнями обойдутся в $3500. Отель работает по системе "максимум все включено".

Отель Maxx Royal Kemer Resort, фото: anextour.com.ua

Как мы уже писали, 23 мая Алексей Потапенко женился на своей подопечной Насте Каменских, с которым они 13 лет выступали дуэтом.

Свадьбу гуляли два дня в ресторане итальянской кухни Fabius. В гости позвали всю звездную тусовку. Среди приглашенных были певицы: Нина Матвиенко, Тина Кароль, Оля Полякова, Надя Дорофеева, телеведущие Катя Осадчая и Маша Ефросинина, а также много других знаменитостей.

Жених и невеста прибыли практически раньше всех. Их завезли через задний двор ресторана. Настя в свадебном платье цвета айвори, а Потап - в необычном костюме кофе с молоком.

Потап и Настя читают клятвы, фото: instagram.com

В тусовке поговаривают, что практически вся свадьба была сделана по бартеру (договоренности на взаимовыгодных условиях), который включал пиар всех организаторов (ресторан и салон свадебных платьев) самой Настей в социальных сетях.

Организацией торжества занималось ивент-агентство GG PROJECT, а за флористику отвечала цветочная компания Fiori - самая дорогая в своем сегменте.

Отметим, что и с Голубицкой, и с ребятами-флористами - Настя Каменских дружит очень давно, а владельцы ресторана Fabius - хорошие товарищи Алексея Потапенко.

Как писала уже "Страна", актер Джонни Депп готовится к свадьбе с русской танцовщицей.