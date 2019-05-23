Сегодня продюсер Алексей Потапенко и певица Анастасия Каменских стали мужем и женой. Рано утром 38-летний Потап и 32-летняя Настя признались в том, что у них давным-давно роман и любят друг друга.

Начало дня невеста провела дома в сборах. Традиционно, с подружками пила шампанское и наряжалась. Успела даже выложить несколько снимков с подготовки к главному событию в фотоблог Instagram.

Настя в халате невесты, фото: instagram.com

А ближе к вечеру молодожены встречали больше сотни гостей на "свадьбе века", как они сами назвали это торжество. В пригласительной открытке было сказано: "Драгоценный наш друг! Приглашаем тебя и твоего человека на свадьбу века. Сохрани для нас дату 23 мая и обязательно подтверди своё присутствие. Наконец-то добрый медведь обретет свой бесценный камушек. Давай сохраним это в секрете".

В социальных сетях этому событию для фото и видео присвоили хэштег #bearanddiamond, подразумевая Потапа (медведь) и Настю (камушек, бриллиант).

Ресторан, куда съезжаются гости Потапа и Каменских, фото: Аркадий Манн, "Страна"

Для гулянки выбрали ресторан итальянской кухни Fabius, который находится на Столичном шоссе. Это заведение открылось сравнительно недавно, но уже стало одним из модных мест для отдыха. Здесь есть собственные: экотеплица, пекарня и сыроварня. Если речь идет о банкете, то стоимость одного места для гостя (без алкоголя и обслуживания) стоит около 1500 гривен. Молодожены арендовали всю территорию заведения, которая сегодня усиленно охраняется, а приглашенные заезжают сугубо по спискам.

Фанаты дуэта тоже узнали о мероприятии и решили своими глазами посмотреть на жениха и невесту, вооружившись камерами и телефонами.

Кстати, вчера декораторы и флористы трудились в поте лица над оформлением зала и летней террасы, где поставили большие экраны и арку для торжественной церемонии бракосочетания, а на официальных страницах ресторана в социальных сетях сообщили, что 23 мая у них закрытое мероприятие.

Объявление ресторана о проведения частного мероприятия, фото: instagram.com

Гости начали съезжаться на вечеринку около 17.00.

Телеведущая Соня Плакидюк (в синем платье) спешит на свадьбу к Потапу и Насте, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Среди знаменитостей фотокорреспонденты "Страны" увидели звезд украинского шоу-бизнеса Тину Кароль, Ольгу Полякову, телеведущих Катю Осадчую и Машу Ефросинину.

Певица Тина Кароль и ее пиар-менеджер Павел Орлов, фото: Аркадий Манн, "Страна"

Красивый букет в коробке для молодоженов принес Алексей Завгородний (Позитив) солист группы "Время и стекло".

Позитив курит на парковке ресторана, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Продюсер Юрий Никитин и его супруга певица Ольга Горбачева помимо подарка привезли горшок с гортензиями.

Юрий Никитин и Ольга Горбачева (прячет лицо), фото: Аркадий Манн, "Страна"

Среди приглашенных были и Сергей Созановский, руководитель и основатель компании Film.ua с супругой Ириной Костюк.

Сергей Созановский и Ирина Костюк, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Певица Оля Полякова приехала одновременно с Надей Дорофеевой ("Время и стекло") и ее супругом Владимиром Дантесом.

Оля Полякова при встрече целует Дантеса в щеку, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Жених и невеста прибыли практически раньше всех. Их завезли через задний двор ресторана. Настя в белоснежном свадебном платье и с фатой, а Потап - в необычном костюме кофе с молоком. "Объявляю вас мужем и женой!", - сказал ведущий и разрешил Алексею поцеловать невесту.

Церемония бракосочетания, обмен кольцами и поцелуй, фото: instagram.com

После росписи под аркой, гости начали фотографироваться с молодыми и активно выкладывать фото в социальные сети.

Потап, Настя и Владислав Чечеткин, основатель сети ROZETKA, фото: facebook.com

Организацией торжества занималось ивент-агентство Людмилы Голубицкой - GG PROJECT, а за флористику отвечала цветочная компания Fiori - самая дорогая в своем сегменте.

Отметим, что и с Голубицкой, и с ребятами-флористами - Настя Каменских дружит очень давно, а владельцы ресторана Fabius - хорошие товарищи Алексея Потапенко.

Тамадой на свадьбу позвали 48-летнего актера Юрия Горбунова, друга новоиспеченной семьи. Отметим, что его услуги в качестве ведущего вечеринок стоят около $4000-5000.

Главный по музыкальному оформлению - Андрей Соловьев, пианист и виртуоз синтезатора, которого очень часто заказывают для свадебных вечеринок.

Молодожены Потап и Каменских, фото: instagram.com