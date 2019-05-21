Сегодня в Администрации президента прошла встреча Владимира Зеленского и представителей парламента. На нее приехали главы фракций, руководство Верховной Рады, а также лидеры депутатских групп "Видродження" и "Воля народа".

Из этого события решил сделать перформанс Олег Ляшко, лидер "Радикальной партии". Он, видимо, посчитал, что консультации с президентом Зеленским - отличный повод для самопиара.

Для начала радикал в джинсах и рубахе приехал под здание Администрации президента на велосипеде. Видимо, хотел потроллить героя Василия Голобородько, которого сыграл Владимир Зеленский в сериале "Слуга народа". Голобородько ездил на велосипеде. Вот и Ляшко решил повторить его "путь".

Олег Ляшко под АП общается с журналистами, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Он сделал круг почета вокруг клумбы и показательно припарковал своего железного коня возле дверей АП.

Ляшко на велосипеде, видео: Изым Каумбаев, "Страна"

Мы сначала подумали, что это тот знаменитый велосипед, который подарили Ляшко на 45-летие. Тогда он заехал на нем прямо в "Европейский" зал гостиницы President Hotel, где была вечеринка. "Я раньше чего такой злой был? Потому что у меня велосипеда не было! Мне сегодня - 45. Спасибо всем, кто написал, позвонил и пришел поздравить. Вы сделали мой день рождения настоящим праздником!" - написал тогда он, радуясь подарку.

Но, оказалось, что велосипед другой. А точнее - это американский велик, модель Specialized P.Street, которую выпускали ориентировочно до 2015 года. Сейчас его цена составляет $500 или 13499 гривен.

После того, как Ляшко скрылся за дверями АП - началась вторая серия его выступления. Он решил запустить на своей странице в Facebook прямой эфир происходящего внутри.

"У вас есть уникальная возможность увидеть то, что происходит внутри Администрации президента. Так как Зеленский, видимо, еще не успел поменять правила, у меня на входе охранники снова пытались снять часы и забрать телефон. Такие драконовские правила установил Порошенко, после того, как возникли "пленки Онищенко", - начал свою трансляцию Ляшко.

Однако, спустя некоторое время, охранники все же потребовали у Ляшко прекратить трансляцию и отдать телефон, на что он возмутился, мол, сделает это только по просьбе Зеленского, который как раз шел по коридору.

"Вы очень демократично выглядите", - сказал президент главному радикалу, видимо, намекая на джинсы.

После обмена комплиментами, Зеленский поинтересовался у Ляшко, как он относится к роспуску Рады, на что нардеп ответил, что положительно.

"Спасибо за консультацию", - подытожил президент и зашел в зал, пока Олег Ляшко ругался с охранниками.

В конечном итоге Ляшко перкатил трансляцию и сдал телефон. Его пропустили в общий зал.

Консультации президента с лидерами фракций, фото: president.gov.ua

Но была еще и третья серия, после того, как Олег Ляшко вышел на улицу. Сначала он, конечно, же пообщался с журналистами, показательно сел на велосипед и уехал в сторону двора комитетов Верховной Рады.

Ляшко уезжает, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Тут его ждал черный микроавтобус Volkswagen Multivan с охраной, который немного проследовал за ним. А вскоре в него погрузили велосипед.

Ляшко на велосипеде сопровождает микроавтобус с охраной, видео: Изым Каумбаев, "Страна"

Как мы уже писали, Олег Ляшко посетил дом престарелых в ветровке почти за 18 000 гривен.