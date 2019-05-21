Вчера 41-летний президент Владимир Зеленский, после инаугурации и встреч с высокопоставленными гостями из разных стран, отправился пешком на работу в свой кабинет на Банковой. Его провожали в Администрацию президента поклонники, соратники и охранники.

Вчера Зеленский шел на работу пешком, фото: Аркадий Манн, "Страна"

Сегодня же его на консультации с главами фракций его провожала "Страна". Как мы уже писали, в Киеве самый молодой президент за всю историю Украины живет возле здания Верховной Рады, по адресу улица Грушевского 9А. В народе этот дом называют "монстром". В свое время он стал первой скандальной стройкой в центре столицы. Здесь же в нескольких шагах от дома в Мариинском парке мы видели, как Зеленский делает утреннюю гимнастику. Но сегодня не было никакой пробежки.

Дом на Грушевского, где живет Зеленский, фото: Аркадий Манн, "Страна"

Около 9 утра во дворе дома появились микроавтобусы государственной охраны, а в парке возле дома - несколько "тихарей" (так называют, агентов под прикрытием, что сливаются с обычными прохожими), которые прочесывали территорию.

Владимир Зеленский вышел на задний двор, где сел в черный седан Mercedes. После того, как кортеж выстроился - автомобили начали свой путь.

Итак, кортеж президента Зе состоит из пяти автомобилей. Первый - седан Volkswagen с синими госномерами и мигалками, это, так называемая, "кукушка", которая расчищает автопоток. Машина стартует на несколько минут раньше остальных.

Затем - "мерс", в котором ехал президент Зеленский. Отметим, что черный Mercedes в кортеже Владимира Александровича сегодня был один. Когда ездил, к примеру, его предшественник Петр Порошенко, то было две абсолютно идентичных машины, чтобы не понять, в какой из них сидит гарант.

Третья машина - это охрана на микроавтобусе Volkswagen. Четвертая - легковушка Volkswagen c проблесковыми маячками. Замыкает кортеж - еще один тонированный бус.

Кортеж Зеленского на выезде со двора, фото: Аркадий Манн, "Страна"

Кортеж Зеленского честно постоял на красный сигнал светофора при выезде со двора, повернул направо и поехал в сторону улицы Шелковичной. Там он заехал в арку возле Администрации президента.

Отметим, что согласно статьи 5-й Закона Украины о государственной охране органов власти и должностных лиц: президенту полагается госохрана в местах его постоянного и временного пребывания. В течении срока полномочий президента также обеспечивается безопасность членов его семьи, проживающих вместе с ним или тех, которые сопровождают его. А статья 18-ая этого же Закона гласит, что военнослужащие вместе с сотрудниками Национальной полиции могут временно ограничивать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах во время движения автомобилей, в которых едет президент.