В начале марта 28-летняя Алена Кошелева из "Радикальной партии" стала мамой. Она родила дочку 34-летнему Давиду Макарьяну из "Блока Петра Порошенко". Девочку назвали Евой и уже молодая мама вовсю катает коляску во дворе, хотя уже вышла на работу в парламент.

"Страна" разузнала, где свили семейное гнездышко народные депутаты из разных партий.

Как оказалось, Алена и Давид живут в элитном комплексе "Новопечерские Липки", который находится на улице Драгомирова (Печерск).

Фотокорреспонденты "Страны" встретили на днях пару рано утром на выходе из подъезда дома №17.

Алена Кошелева и Давид Макарьян на выходе из дома, фото: Аркадий Манн, "Страна"

Как нам рассказали соседи, Алену неоднократно встречали здесь и на детской площадке, а ее мужа - в магазине.

"Да, живут здесь. Видела, как она гуляет с ребенком на детской площадке. Коляска у них дорогая, серого цвета. А с Давидом пересекалась в магазине, здесь на территории", - рассказала нам сотрудница одного из кафе на территории жилого комплекса.

Давид и Алена с дочкой Евой (лицо закрыто смайликом во избежание сглаза) и дочерью Даниэллой (от перевого брака Макарьяна), фото: facebook.com

Отметим, что недвижимость в ЖК "Новопочерские Липки" не из дешевых. За квадратный метр просят 61 400 грн или $2270. К примеру, 2-комнатная квартира метражом 83 кв.м. стоит от 5 013 909 грн, а вот 4-комнатная обойдется (130 кв.м) в 8 500 000 грн.

В "Новопечерских Липках" есть квартиры на продажу, фото: krysha.ua

Интересно, что в декларациях народных депутатов квартир в Киеве вообще нет. В документации за 2018 год, которая размещена на сайте НАПК (Национальное агентство по предотвращению коррупции), у Алены Кошелевой указаны апартаменты в Харькове (74,9 кв.м), которые принадлежат ее маме, а у Макарьяна - два нежилых помещения в Николаеве (188 и 565 кв.м.), откуда он родом.

Скорее всего, квартиру на Липках пара арендует. Что тоже весьма небюджетно. К примеру, за однушку просят минимум 23 000 гривен в месяц.

"Квартиры тут пользуются спросом, конечно. Сам комплекс находится в хорошем месте, здесь отличная инфраструктура: кафе, парковки, магазины, спортзал, в который, кстати, ходят Потап и Настя Каменских, а также можно пересечься с будущим президентом Зеленским, школа, а также зона для прогулок. В "Новопочерских Липках" сдаются в основном квартиры с дизайнерским ремонтом. Это такие себе вип-апартаменты. Если взять, к примеру, трехкомнатную квартиру, то дешевле 65 000 гривен за месяц - не найдете", - рассказывает Иван Геч, руководитель портала недвижимости Krysha.ua.

Как мы уже писали, в "Новопечерских Липках" живут премьер-министр Владимир Гройсман, скандальный следователь Дмитрий Бут, а также певица Ирина Билык.

Также нам стало известно, что Макарьяна и Кошелеву возит водитель на золотистом микроавтобусе Chevrolet Express, которого тоже нет в декларациях обоих нардепов. Шофер каждое утро ждет Алену и Давида под домом и отвозит на работу в Верховную Раду. Мы видели это авто как на выезде из паркинга жилкомплекса, так и на парковке у парламента.

Кошелева и Макарьян ездят на золотистом Chevrolet Express, фото: Аркадий Манн, "Страна"

В финансовой отчетности за 2018 год и Кошелева и Макарьян являются владельцами автомобилей марки Mercedes-Benz 2016 года выпуска только разных моделей. На Алену записан седан Е220, а на Макарьяна - S350L.

Кошелева и Макарьян гуляют по парковке Верховной Рады, фото: Аркадий Манн, "Страна"

Как мы уже писали, дочь Владимира Зеленского ходит в школу на территории жилого комплекса "Новопечерские Липки". Новопечерскую школу" для своих детей выбрало немало богатых и знаменитых украинцев.

Здесь учились или до сих пор грызут гранит науки: Кристина, младшая дочь премьер-министра Владимира Гройсмана, Глеб, сын певицы Ирины Билык, Злата, дочка телезвезды Ольги Фреймут и Нана, дочь ведущей Маши Ефросининой и Тимура Хромаева, главы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.