Сегодня, третий четверг мая, а значит в Украине праздник - день вышиванки. По традиции, в этот день все желающие приходят на работу или учебу в самом узнаваемом элементе украинской одежды. На улицах множество прохожих в вышитых сорочках, а социальные сети пестрят снимками пользователей в национальной одежде.

Народные депутаты не исключение. Сегодня большая часть парламента явились в украинских национальных костюмах. А вот депутаты от "Оппозиционного блока" не изменяют себе и на работу пришли в деловых костюмах.

Как передают фотокорреспонденты "Страны" из сессионного зала, народные избранники в перерывах не упускают возможности пофотографировать друг друга или сделать селфи.

Групповое фото в вышиванках, фото: Аркадий Манн, "Страна"

Отметим, что брендовых и дорогих вышиванок в парламенте мало. В основном сорочки noname – буквально "без имени".

Евгений Рыбчинский из "Воли народа" в этот день на черную вышиванку надел светлый пиджак, что выглядело немного странно. Но, тем не менее, поддержал украинский дресс-код.

Евгений Рыбчинский на своем рабочем месте, фото: Аркадий Манн, "Страна"

Татьяна Донец из "Народного фронта" в честь праздника пришла в белой рубахе с мелкой вышивкой. В той же, что и в прошлом году. По информации "Страны", это вышиванка от дизайнера Роксоланы Богуцкой, которая пошила ее специально для Донец еще в 2012 году, когда та стала депутатом. Отметим, что Денис Дзензерский, муж Татьяны оделся обычно: голубая рубашка и костюм.

Татьяна Донец с супругом Денисом Дзензерским, фото: Аркадий Манн, "Страна"

Олег Ляшко, лидер "Радикальной партии" и его друг-соратник Андрей Лозовой сегодня были дуэтом "черное и белое". Ляшко в белой рубахе с белой вышивкой, а Лозовой - в черной льняной, которая вышита красными нитками. Отметим, что все члены РП были в вышиванках.

Олег Ляшко и Андрей Лозовой, фото: Аркадий Манн, "Страна"

Ярким пятном посреди зала была Виктория Сюмар ("Народный фронт"). Она выбрала из своего гардероба платье насыщенного зеленого цвета с ярко-голубой вышивкой.

Отметим, что в прошлом году у Сюмар случился на день вышиванки конфуз. Она пришла в таком же платье, как и депутат Татьяна Острикова ("Самопомощь").

Виктория Сюмар в платье цвета сочной травы, фото: Аркадий Манн, "Страна"

Сын действующего президент и нардеп от БПП Алексей Порошенко тоже был в вышиванке и пиджаке. Отметим, что рубаха похожа на те, которые делает дизайнер Роксолана Богуцкая.

Алексей Порошенко в Раде, фото: Аркадий Манн, "Страна"

Депутаты из БПП: Оксана Билозир и Олег Барна устроили даже совместную фотосессию в стенах Рады, чтобы продемонстрировать свои вышиванки.

Оксана Билозир и Олег Барна позируют, фото: Ардкадий Манн, "Страна"

Как писала уже "Страна", именно сегодня, в День вышиванки Верховная Рада назначила дату инаугурации Владимира Зеленского.