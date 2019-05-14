Лидер "Радикальной партии" 46-летний Олег Ляшко в конце апреля посетил дом престарелых в селе Путровка (Васильковский район, Киевская область). Там он подарил бабушкам по розочке и написал очень пафосный пост в социальной сети Facebook.

"Поделись добром и оно к тебе вернется!", - призвал народный депутат своих подписчиков и напомнил, что нужно уделять больше внимания одиноким людям.

"Страна" же рассмотрела модную ветровку, в которой Олег Валерьевич навестил людей преклонного возраста.

Как оказалось, это ветровка известного британского бренда Burberry, поклонником которого является главный радикал. Мы уже писали о тенниске этой фирмы, в которой Ляшко покупал трусы на рынке в Миргороде. Теперь же он засветил темно-синюю куртку-бомбер из водоотталкивающей ткани.

Ляшко в куртке Burberry общается с бабушками, фото: facebook.com

Такая ветровка стоит €600 или 17 652 грн по курсу НБУ на 13.05.2019 года. Существует множество расцветок этой модели: от кофейной до черной.

Кстати, логотип бренда Burberry был разработан и утвержден в 1904 году - это всадник на коне. Оружие означает уровень защиты, который предоставляла водоупорная верхняя одежда, рыцарь отображает благородные идеалы компании, а латинское слово "prorsum" (вперед) стало девизом компании, открытой для всего нового и стремящейся к идеалу.

Олег Ляшко в ветровке Burberry, фото: facebook.com

Как писала уже "Страна", Кошевой, соратник Зеленского пришел на дебаты в толстовке с надписью POHUY.