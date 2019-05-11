В британском "Конкорд колледже" (Concord College) начался период выпускных тестов и экзаменов. Младший сын Петра Порошенко в этом году заканчивает учебное заведение и будет поступать в один из вузов.

Миша Порошенко свои пасхальные каникулы провел в Украине и принимал участие практически во всех публичных мероприятиях с родителями, в отличии от своих старших сестер, которые заканчивают первый курс лондонских университетов.

Миша, Марина и Петр Порошенко 28 апреля в Михайловском соборе, фото: president.gov.ua

В этом году обучение в "Конкорде" подорожало. И если в 2017/18 году оплата составляла 37 800 фунтов стерлингов, то сейчас цена уже 39 900 или 1 млн. 362 тыс. 585 гривен по курсу НБУ на 10.05.2019.

В эту стоимость входит проживание в кампусе, возможность заниматься в спортивном зале и плавать в бассейне, питание и услуги прачечной. Не включено: учебники, комиссия за экзамены, уроки музыки и экскурсии.

Миша Порошенко (слева) во время концерта в колледже, фото: instagram.com

Последний экзамен в "Конкорд колледже" в этом году назначен на 25 июня и Миша начнет процедуру поступления в высшее учебное заведение. Скорее всего, он как и остальные дети Порошенко, выберет какой-то вуз Великобритании.

Concord College занимает почетное четвертое место по уровню академической подготовки учеников среди школ этой страны. Выпускники поступают в Оксфорд и Кембридж, LSE и Imperial College, Университет Лондона и многие другие высшие учебные заведения по всей Европе.

Александра и Евгения Порошенко в прошлом году закончили этот колледж и стали студентками лондонских университетов: Саша учится на экономическом факультете Университетского колледжа Лондона (UCL - University College London), а Женя выбрала факультет "Анимация" в Лондонском Университете Искусств (University of the Arts London).

Напомним, что и Алексей, старший сын президента, закончил Лондонскую школу экономики и политических наук (LSE) и Европейский институт управления бизнесом (INSEAD) во Франции.

Как писала уже "Страна", младший сын Валерии Гонтаревой поступил в Королевский колледж Лондона. За год обучения Никиты экс-глава Нацбанка платит 610 000 гривен.