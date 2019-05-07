"Страна" первой сообщила сенсационную новость - уже через две недели состоится самая долгожданная вечеринка украинского шоу-бизнеса: 37-летний Алексей Потапенко (Потап) и 32-летняя Настя Каменских (NK) сыграют свадьбу.

"Это свершится 23 мая, в четверг. Наконец-то Потапу и Насте будут кричать "горько!". Свадьба состоится в Киеве, а после - молодожены улетают в медовый месяц", - рассказал нам один из приглашенных гостей.

По нашей информации, организацией торжества занимается ивент-агентство Людмилы Голубицкой "GG PROJECT", которое на рынке уже более 15 лет. Подробности гулянки держат в строжайшей секретности.

Как сообщает ТСН, менеджеры Потапа ответили, что пока они не комментируют эту информацию.

Держат интригу и в пресс-службе Насти Каменских. На вопросы "Страны" по поводу свадьбы представители певицы всячески уходят от ответов, не опровергая и не подтверждая этот факт.

"Настя оберегает свою личную жизнь. Во всех ее предыдущих интервью в СМИ можно услышать, что она счастлива. Это главное, что нужно знать", - сообщила нам Илона Пашкевич из пресс-службы NK.

Потап и Каменских, фото: instagram.com

Как мы уже писали, Потап впервые подтвердил, что "мутит" с Настей в феврале этого года на съемках шоу "Лига Смеха". Потапа пригласили на сцену, где задали прямой вопрос: "Мутишь с Настей Каменских?" Рэпер немного смутился, но потом дал утвердительный ответ. В том же эфире певица Оля Полякова заявила, мол, наконец-то все узнали правду.