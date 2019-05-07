Вчера 66-летний телеведущий Савик Шустер, после долгого отсутствия, вернулся в Украину. Он прилетел из Италии рейсом Рим-Киев около 17:20, а "Страна" встретила его в аэропорту "Борисполь", чтобы задать пару вопросов.

Савик Шустер в аэропорту "Борисполь", фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Конечно же, стоит отметить, что Шустер выглядит прекрасно: бодрый и с шоколадным загаром. Такой себе счастливый пенсионер из Европы. Одет стильно, чем-то напоминает известного пляшущего миллионера Джанлуку Вакки, помните такого?

Итальянский миллионер Джанлука Вакки, фото: instagram.com

Мы рассмотрели, что на Савике модные нынче кроссовки Nike Air Max Flair. В онлайн-магазине их сейчас можно купить за €179.90 или около 5000 гривен.

Также на нем был спортивный костюм темно-синего цвета и дутая жилетка. Образ завершал лиловый легкий шарф, завязанный на французский узел. Такой способ считается универсальным для делового или кэжуал дресс-кода (англ. сasual - повседневный стиль одежды с акцентом на удобство и практичность). Отметим, что яркие цвета в одежде очень освежают и молодят. В сети под свежими фотографиями Шустера в шутку пишут, что это стиль "уведу твою бабушку".

Как нам рассказал сам Шустер, в столицу Украины он прилетел на неделю, мол "осмотреться". Пока что глобальных планов возвращаться в журналистику у него нет.

"Страна" уже сообщала, что последний раз Савик приезжал в Украину год назад, когда выпустил свою книгу "Свобода слова против страха и унижения".