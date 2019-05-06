На днях исполнилось 13 лет с даты создания дуэта "Потап и Настя". Сейчас совместное певческое творчество 37-летнего Алексея Потапенко и 32-летней Анастасии Каменских поставлено на паузу (он продюcирует и является автором хитов ее сольного проекта NK), но бурное развитие набирают их любовные отношения.

"Стране" стало известно, что в конце весны пара сыграет свадьбу и поставит жирную точку в сплетнях и слухах, касательно их романа.

"Это свершится 23 мая, в четверг. Наконец-то Потапу и Насте будут кричать "горько!". Свадьба состоится в Киеве, а после - молодожены улетают в медовый месяц", - рассказал нам один из приглашенных гостей.

Потап и Настя, фото: instagram.com

По нашей информации, организацией торжества занимается ивент-агентство Людмилы Голубицкой "GG PROJECT", которое на рынке уже более 15 лет. Подробности торжества держат в строжайшей секретности.

Отметим, что именно Голубицкая занималась свадьбами артистов: Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса, близких друзей Потапа, а также телеведущего Сергея Притулы, который женился на своей коллеге Екатерине Сопельник.

Как нам стало известно, Людмила и Настя давно и тесно дружат. Голубицкая даже занималась вечеринкой по поводу дня рождения Каменских.

Потап и Каменских, фото: instagram.com

Отметим, что Потап впервые подтвердил, что "мутит" с Настей в феврале этого года на съемках шоу "Лига Смеха". Потапа пригласили на сцену, где задали прямой вопрос: "Мутишь с Настей Каменских?" Рэпер немного смутился, но потом дал утвердительный ответ. В том же эфире певица Оля Полякова заявила, мол, наконец-то все узнали правду.

Слухи о романтических отношениях артистов ходили почти все 13 лет существования их дуэта, но после развода Потапа с Ириной Горовой - все постепенно стало на свои места. Начало появляться все больше фотографий Потапенко и Каменских из частной жизни и на совместном отдыхе.