О детях новоизбранного президента Украины мало что известно. В семье 41-летнего Владимира Зеленского и его супруги Елены подрастают: 14-летняя дочь Александра и 6-летний сын Кирилл. Девочка прославилась единожды, когда в апреле 2016 года выиграла 50 000 гривен в шоу "Рассмеши комика", где судьей был сам Зеленский. Чуть позже Владимир рассказал в интервью "Теленеделе", что он ни о чем не знал и это был сюрприз: "До этого они с Леной говорили, что хотят попробовать свои силы на проекте, и я сказал: "Ни в коем случае!". На запись ближайшего выпуска не пришли - усыпили мою бдительность, и я расслабился. А потом их уже и не ждал. Шутки помогала готовить и Лена, и кто-то из ребят".

Тогда же в коротком блиц-опросе Александра поведала, что учится в школе, занимается рисованием и вокалом, а еще ходит на тайский бокс и теннис.

"Стране" удалось найти Сашу в социальных сетях и разузнать, где она получает среднее образование.

Саша Зеленская, фото: instagram.com

В июле этого года дочке Зеленского исполнится 15 лет. Судя по снимкам в соцсетях, она достаточно скромный ребенок и не питает огромной тяги к дорогим вещам или брендовым аксессуарам.

Пару лет назад Саша рассказывала в мини-интервью, которое рассылала пресс-служба "Квартала 95", что она хорошистка и планирует стать модельером: "В школе мои любимые предметы – украинский язык, информатика и английский с носителями из Канады. Я ниже 9 баллов редко получаю, то есть я – хорошистка. В будущем я хочу развить свои способности в сфере рисования и стать, например, модельером. Родители меня поддерживают в этом, главное для них – чтобы я получала удовольствие от работы. Выступающей как папа на сцене я себя не вижу, а вот за кулисами находится, как мама, вполне. Я не комплексую, что я дочь Зеленского, и в школе все привыкли к моей фамилии. Но иногда все-таки надоедает, когда папу одергивают на улице, когда мы вместе гуляем, или когда ко мне подходят младшеклассники с просьбой сделать селфи".

Александра Зеленская, фото: instagram.com

Как стало известно "Стране", Саша Зеленская заканчивает 8-й класс элитной "Новопечерской школы", которая открылась в 2014 году и находится на территории ЖК "Новопечерские Липки" (улица Драгомирова).

В старшей школе (6-11 классы) за два семестра обучения родителям нужно заплатить около $10 850. В эту стоимость входят все необходимые материалы, персональный планшет, который задействован наравне с учебниками, школьная форма от дизайнера Лилии Пустовит, спортивная форма, двухразовое питание, посещение творческих кружков и спортивных секций, а также ежегодный медицинский осмотр.

За отдельную плату можно заказать дополнительное питание: завтрак (1900 гривен в месяц) и вечерний перекус (1700 гривен в месяц).

Ученики заняты в школе с 9:00 до 18:00. На территории есть отличный спорткомплекс с бассейном, гончарный класс, зал для репетиций оркестра, площадка для игры в петанк (вид спорта, где бросают тяжелые шарики). Здание охраняется по периметру, а вход осуществляется по ученическим пропускам.

Саша Зеленская учится по канадско-украинской интегрированной программе (Blended Program). Это обучение по государственной украинской программе образования, усовершенствованной наиболее эффективными канадскими методиками и технологиями.

Баллы сертификата, полученного по окончании программы, зачисляются иностранными высшими учебными заведениями без дополнительного подтверждения.

Саша Зеленская, фото: novoshkola.com.ua/instagram.com

Дочь Владимира Зеленского принимает активное участие в школьных мероприятиях. К примеру, в феврале этого года она представила свой проект, в котором исследовала влияние глобализации на продукты ежедневного потребления.

А несколько лет назад была ангелочком-почтальоном в День святого Валентина.

Саша Зеленская и почта любви, фото: novoshkola.com.ua

Отметим, что "Новопечерскую школу" для своих детей выбрало немало богатых и знаменитых украинцев. Здесь учились или до сих пор грызут гранит науки: Кристина, младшая дочь премьер-министра Владимира Гройсмана, Глеб, сын певицы Ирины Билык, Злата, дочка телезвезды Ольги Фреймут и Нана, дочь ведущей Маши Ефросининой и Тимура Хромаева, главы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Кстати, в этом году скорее всего пойдет в первый класс Кирилл, младший сын новоизбранного президента. Вполне вероятно, что тоже в "Новопечерскую школу". Кстати, если здесь учится двое детей из одной семьи, то на обучение предоставляется скидка в размере 5% на каждого ребенка.