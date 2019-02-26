Журналисты программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" опубликовали расследование по махинациям в украинской оборонке. Они утверждают, что государственный концерн "Укроборонпром" покупал контрабандные российские запчасти через фирмы-прокладки, на счетах которых оседали миллионы гривен.

Курировал схему, по данным расследования, Игорь, сын заместителя секратеря СНБО Олега Гладковского, который является давним бизнес-партнером президента Петра Порошенко. Его имя не впервые всплывает в контексте странных государственных закупок. В СМИ его называют "смотрящим" за оборонкой от имени Петра Алексеевича. Опубликованный материал уже привел к скандалу, а оппозиция призвала к импичменту президента.

"Страна" собрала все, что известно о "грабителях оборонки".

Гладковский или все же Свинарчук?

24-летний Игорь, старший из трех сыновей Олега Гладковского (заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, экс-президента корпорации "Богдан"). До 2014 года и у Олега, и у Игоря была фамилия Свинарчук, но после победы на выборах Петра Порошенко, глава семьи зачем-то поменял ее на Гладковский. Как утверждает журналист Александр Дубинский - все это ради того, чтобы спрятать свой "мутный" бизнес, мол, якобы в 2015 году Гладковский-младший стал владельцем и хранителем офшорной империи своего отца, а в 2016 уже исчез из его декларации.

Документ о передаче Игорю Свинарчуку от Олега Свинарчука акций нескольких кипрских компаний KUDC LIMITED и AUTORETAIL LIMITED фото: dubinsky.pro

Александр Дубинский также утверждает, что с 2014 года Игорь имеет два паспорта с разными фамилиями. На фамилии Гладковский он живет, а на фамилии Свинарчук - владеет офшорной империей отца. На имя Гладковского-младшего зарегистрировано три спортивных автомобиля: два Porsche Panamera и один AUDI R8.

Автопарк Гладковского-младшего, фото: dubinsky.pro

С 2015 года Игорь Гладковский - почетный консул Республики Сейшельские острова и скорее всего имеет ряд привилегий и иммунитетов для дипломатов.

В августе прошлого года Игорь Гладковский вошел в состав наблюдательного совета киевского завода "Кузница на Рыбальском". Гладковский-младший пробудет в набсовете 1 год и 7 месяцев (до марта 2020 года) в качестве уполномоченного представителя от акционера ООО "Хюндай Мотор Украина".

В течение последних пяти лет Гладковский занимает должности гендиректора ООО "Хюндай Мотор Украина" и члена НС ПАО "Закрытый недиверсифицированный корпоративный фонд "СОВА".

Игорь Гладковский награждает одного из автодилеров на церемонии подведения итогов в "Хюндай Мотор Украина", фото: hyundai.com.ua

Как указано на сайте, "Кузница на Рыбальском" (ранее - "Ленинская кузница") - одно из основных предприятий судпрома Украины, где в условиях внешней агрессии осваивается производство новых разработок оборонного назначения, среди которых гранатомет УАГ-40, боевые модули для бронетехники, бронемашины и прочее. Основным акционером приватизированного в 1995 году судозавода выступает ПАО "Недиверсифицированный корпоративный инвестфонд "Прайм Эссетс Капитал" президента Петра Порошенко.

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Игорь Гладковский, фото: lb.ua

Как нам стало известно "Стране", Игорь Гладковский занимается спортом и предпочитает тренироваться в спортклубе "5 элемент", который принадлежит президенту Порошенко.

Андрей Рогоза фигурировал уже в подобных скандалах

34-летний Андрей Рогоза, которого в расследовании называют "специалистом по контрабанде", утверждая, что мужчина "и раньше зарабатывал на сомнительных оборонных контрактах". Рогоза - директор компании "Интер Сталь ЛТД".

Андрей Рогоза, фото: facebook.com

Как сообщал в 2016 году портал 368.media, через фирму, которая принадлежит Рогозе, выводились средства из "Укроборонпрома". Вполне вероятно, что речь и идет о предмете расследования журналистов.

Андрей Рогоза в 2016 году, фото: allbiz

Именно "Интер Сталь ЛТД" в июне 2014 года заключила многомиллионный договор(№057/106) на поставку метала с Киевским бронетанковым заводом, а фактически – с целью вымывания денег с госпредприятия, которым тогда руководил Леонид Шоломицкий, а финансовыми делами заведовал Эдуард Ильин. Последний был задержан в августе 2014 года по подозрению в хищении госсредств, но сбежал и сейчас находиться в международном розыске.

Упомянутый контракт был расторгнут в 2015 году через суд, хоть Рогоза боролся до последнего – пытаясь сохранить договор он дошел до Верховного суда, но проиграл.

Судя по социальным сетям, Андрей Рогоза увлекается автомобилями, любит путешествовать и воспитывает сына Марка.

Андрей Рогоза с сыном Марком, фото: facebook.com

Третий - давний друг Гладковского-старшего

Влиятельным партнером Рогозы является Виталий Жуков – экс-советник гендиректора "Укроборонпрома", член Набсовета ВАТ "Меридиан" до 2013 года, бывший помощник Юрия Терещенка, экс-главы Госслужбы экспортного контроля, который был уволен Кабмином за масштабные коррупционные дела. Он - друг Олега Гладковского.

Слева направо: Рогоза, Жуков и Гладковский-младший

Виталий долгое время успешно осваивал бюджеты оборонных предприятий "Укроборонпрома".

Светлана, жена Жукова является собственником туристического агентства Paradise Travel Company. Есть версия, что именно через эту компанию предприятия "Укроборонпрома" до 2014 покупали все авиаперелеты и гостиницы для своих делегаций.

Виталий Жуков, фото: facebook.com